Vecinos del barrio Centro Este y del Santo Tomás mostraron malestar generalizado por la situación que se vive en el Skate Park ubicado en la plaza detrás de la Terminal de Ómnibus. El espacio, emplazado en la intersección de calles Pueyrredón y Santa Fe, se había convertido en un foco de conflictividad social, generando preocupación constante entre quienes viven en los alrededores. Finalmente, la Municipalidad de la Ciudad Capital escuchó los reclamos y comenzó a implementarse un protocolo especial de seguridad en la zona, con participación del municipio capitalino, la Secretaría de Seguridad de la provincia y el Juzgado de Paz de Capital.

Prostitución, drogas y alcohol: un escenario que se agravó

Según relataron los vecinos, desde hace tiempo se registran situaciones vinculadas a la prostitución, la venta y consumo de drogas y episodios recurrentes de alcoholismo en la vía pública, especialmente durante la noche y la madrugada.

“El espacio fue diseñado originalmente como un lugar de recreación y contención para jóvenes. Sin embargo, esta finalidad se ha visto totalmente desvirtuada”, expresó a DIARIO HUARPE Cristina Orellana, vecina de la zona. “Actualmente, vivimos en un estado permanente de preocupación y temor por los hechos que se suceden a diario y que se intensifican cada noche”, agregó.

De espacio cuidado a zona sin control

Los vecinos recuerdan que, en sus comienzos, el Skate Park contaba con cerramiento perimetral, iluminación adecuada y personal a cargo que organizaba horarios y actividades. “Incluso había instructores que guiaban a los jóvenes y promovían el uso responsable del espacio”, señaló Hugo Ugarte, otro vecino del sector.

Hoy, la realidad es muy distinta. Según denuncian, la pista se encuentra ocupada por personas que venden y consumen drogas, grupos en estado de ebriedad y personas que permanecen allí hasta altas horas de la madrugada. En algunos casos, incluso pernoctan debajo de las estructuras del predio.

A esto se suma la falta de sanitarios, lo que deriva en que quienes ocupan el lugar realicen sus necesidades en veredas y frentes de viviendas, profundizando el deterioro del entorno urbano.

Peleas, robos y ausencia de controles

Los vecinos también advierten que casi todas las noches se producen discusiones, peleas, expresiones obscenas e incluso arrebatos, sin presencia constante de personal municipal ni de fuerzas de seguridad que controlen la situación.

La cercanía con la Terminal de Ómnibus y el flujo permanente de personas incrementaron la preocupación, tanto por la seguridad barrial como por la imagen de la ciudad ante turistas y visitantes.

Reunión clave y operativo conjunto

Ante este panorama, el pasado martes 23 de diciembre, el coordinador de Gabinete del municipio de Capital, César Aguilar, confirmó a DIARIO HUARPE que se realizó una reunión interinstitucional en la sala de cuadros del municipio.

Del encuentro participaron distintas áreas municipales, representantes de la Comunal, Legal y del Juzgado de Paz de Capital, además de funcionarios de la Secretaría de Seguridad de San Juan y efectivos de la Policía provincial, incluidos integrantes de la Departamental 1, D4, D5 y Drogas Ilegales.

“Contemplamos toda la situación y decidimos actuar en consecuencia de forma conjunta, ya que lo denunciado por los vecinos es específicamente un tema de seguridad y muchos aspectos escapaban a las competencias del municipio”, explicó Aguilar.

Controles las 24 horas y recuperación del espacio

Respecto a las personas que dormían en el predio, Aguilar confirmó que ya fueron desalojadas. “Sabemos que pueden volver a ocupar las instalaciones, por eso definimos un protocolo de control las 24 horas, con guardias y recorridas permanentes en la zona”, señaló.

El objetivo, según indicó, es recuperar el espacio público y garantizar que sea utilizado para su fin original. “La idea es que los espacios públicos de Capital sean disfrutados por todos los vecinos y vecinas, más aún en un lugar tan cercano a la Terminal de Ómnibus”, concluyó.