Las denuncias por maltrato animal en San Juan registran un crecimiento sin precedentes y en este fin de año, ya se han registrado 620 presentaciones, una cifra que representa un incremento del 124% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 277 denuncias en total. La mayoría de los casos denunciados está vinculada a situaciones de abandono y maltrato físico.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Ambiente provincial a DIARIO HUARPE, las denuncias por maltrato animal se mantienen en un nivel elevado y sostenido. De acuerdo a lo informado, el organismo recibe en promedio entre cuatro y cinco reportes diarios, una cifra que se repite incluso durante los fines de semana.

Los animales más afectados siguen siendo perros y gatos, y los hechos denunciados con mayor frecuencia están vinculados al abandono y al maltrato físico, situaciones que se agravan durante los meses de verano. En plena ola de calor, se detectaron animales atados durante horas, expuestos al sol y al calor extremo, sin acceso suficiente a agua ni a sombra, lo que pone en serio riesgo su salud y su vida.

A esta problemática se suman denuncias por falta de controles sanitarios, mala alimentación y condiciones de alojamiento inadecuadas, un escenario que se vuelve aún más crítico con las altas temperaturas.

En cuanto a la procedencia de las denuncias, la mayor parte de las presentaciones se origina en el Gran San Juan, con mayor incidencia en Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y Chimbas. En contraste, en los departamentos más alejados se observa un mayor número de situaciones vinculadas al abandono.

Respecto al tratamiento de cada denuncia, tras la recepción de la denuncia se activa un protocolo que incluye la intervención de inspectores y un veterinario, quienes verifican el estado del animal en el lugar. Se deja constancia mediante un acta, se confecciona un informe técnico y se remite la actuación al Juzgado, que es el que define las medidas a adoptar.

El crecimiento de las denuncias refleja una problemática extendida en toda la provincia y la urgencia de fortalecer la prevención y la concientización para frenar el maltrato animal en San Juan.

La mirada de los proteccionistas

Consultados por DIARIO HUARPE, referentes de distintas organizaciones coincidieron en que la violencia contra los animales va en aumento en toda la provincia, con casos cada vez más graves y una problemática que se extiende a todos los departamentos.

Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, advirtió sobre el fuerte crecimiento de los casos de violencia animal en toda la provincia. “Es increíble el grado de maltrato que tenemos. Ya no es un problema focalizado: ocurre en todos los departamentos, desde Pocito, Rawson y Rivadavia hasta Caucete, Albardón y San Martín”, señaló.

Según detalló, se registran hechos extremos como animales baleados, apuñalados o ahorcados, además de una situación crítica con los caballos. “Los están faenando como si nada y hay mucho maltrato en las rutas, con caballos circulando en la vía pública y trabajando a altas horas del día, incluso en plena siesta”, remarcó. Actualmente, la organización tiene unos 15 caballos judicializados, que una vez recuperados son dados en adopción, y cerca de 30 perros en la misma situación, algunos de los cuales ya encontraron un hogar.

Cecilia Montaño, integrante de la Asociación Civil Refugio Casita de Tronquito, coincidió con el diagnóstico de aumento del maltrato animal y señaló que el abandono es una de las situaciones más visibles. “Sí, se ven más animales abandonados”, afirmó, y explicó que la problemática se refleja a diario en el trabajo de los refugios, que reciben cada vez más pedidos de ayuda y rescates.

Por su parte, Eduardo Grasso, referente de la Fundación Patitas Sin Hogar, sostuvo que las estadísticas oficiales reflejan solo una parte del problema. “El número de denuncias de la Secretaría de Medio Ambiente devela una situación real, pero parcial. Ha crecido mucho el maltrato animal en la provincia”.

Grasso aclaró que en la actualidad los casos se conocen más. “Hay mayor visibilización, más conciencia y más herramientas para registrar y denunciar”, indicó. Sin embargo, advirtió que la problemática continúa siendo grave y persistente. “La violencia animal en San Juan es un problema latente que nunca mejoró ni disminuyó. Falta prevención, educación y un abordaje integral por parte del Estado y las instituciones. El foco no debería estar en que las denuncias aumenten, sino en lograr que algún día disminuyan”, concluyó.