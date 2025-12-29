Chimbas atraviesa un debate político de alto impacto institucional y social. Por primera vez en su historia, el departamento podría comenzar a cobrar el impuesto inmobiliario a las viviendas asentadas en su territorio. La iniciativa forma parte del proyecto de Ordenanza Tributaria que el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante y que se encuentra en análisis para su tratamiento en los próximos días. Sin embargo, la propuesta no avanza sin resistencia y ya expuso una fuerte grieta entre el oficialismo y la oposición.

Es sabido que Chimbas es el único departamento de San Juan que no percibe este tributo, una particularidad que ahora la intendente Daniela Rodríguez busca modificar con el argumento de garantizar la sustentabilidad de los servicios y obras municipales en tiempos donde los recursos son escasos. Desde el Ejecutivo explican que la situación económica y el nivel de demanda de los vecinos obligan a repensar el esquema de ingresos.

Publicidad

“Buscamos que los vecinos, con su esfuerzo, nos ayuden a sostener los servicios y las obras a la que están acostumbrados y, con todo derecho, nos exigen, pero hay que tener en cuenta el momento en que vivimos y la necesidad de tener fondos para acompañar”, sostuvo la jefa comunal a DIARIO HUARPE.

Rodríguez remarcó que el municipio enfrenta un desgaste financiero significativo por sostener una tasa municipal del 0%, lo que, según explicó, impacta de lleno en las arcas comunales. “La comuna realiza un gran esfuerzo de maquinaria, personal, combustible, herramientas y hay un nivel de exigencia muy grande en el departamento porque saben que hay capacidad de resolver las problemáticas”, afirmó.

Desde el Ejecutivo también intentan despejar temores sobre una aplicación indiscriminada del tributo. La intendente adelantó que el cobro no será uniforme y que se tendrá en cuenta la heterogeneidad social y económica del departamento. “No se puede cobrar igual en todas partes. Hay barrios que tienen realidades muy distintas y debemos ser justos. Este es un camino largo, pero ya está tomada la decisión de empezar a recorrerlo”, explicó.

Publicidad

Del otro lado del recinto, la oposición ya marcó una postura crítica. El concejal Eduardo Rodríguez fue uno de los primeros en manifestar su rechazo y puso el foco tanto en el contenido del proyecto como en la forma en que fue elaborado. “Estamos deliberando el proyecto de la Ordenanza Tributaria y hay un punto crítico que es la creación de un nuevo impuesto inmobiliario con destino a vivienda”, señaló a este medio.

El edil cuestionó la falta de participación del Concejo en la discusión previa y anticipó que no acompañará la iniciativa. “No acompaño, considero que deberíamos haber tenido participación como concejales en este tema. El debate con el Ejecutivo se debería haber dado antes, más aún cuando pregunto y me dicen que hace cuatro meses que vienen trabajando la tributaria”, expresó, y agregó: “Percibo que ese impuesto no se aprueba”.

Publicidad

Así, el proyecto que busca dotar de mayores recursos al municipio abrió un escenario de tensión política en Chimbas. Mientras el oficialismo defiende el impuesto como una herramienta necesaria para sostener la gestión, la oposición cuestiona el momento y el método elegido. El desenlace dependerá de los consensos que se logren en el Concejo Deliberante, donde la Ordenanza Tributaria se perfila como uno de los debates más sensibles del año.

Dato

El proyecto de Presupuesto y de la Ordenanza Tributaria 2026 se tratará en el Deliberante este lunes y martes.