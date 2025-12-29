Pimpinela y Luciano Pereyra llegan al Aldo Cantoni en el 2026

La agenda cultural de San Juan para 2026 comienza a tomar forma con anuncios de peso. En un despliegue de talento y reconocimiento, el Estadio Aldo Cantoni albergará a dos de los artistas más consagrados y queridos del país, ofreciendo a los sanjuaninos una oportunidad única de disfrutar de espectáculos de primer nivel en su provincia.

Pimpinela: noticias del amor

En primer lugar, el sábado 25 de abril, llegarán los hermanos Lucía y Joaquín Galán con su gira “Noticias del Amor”. Este espectáculo, más que un simple recital, es un viaje conceptual que recorre su vasta carrera de más de cuatro décadas, reflexionando a través de una puesta visual moderna sobre la evolución de las relaciones. El show promete una noche llena de los clásicos que definieron una era –como “Olvídame y pega la vuelta”–, sorpresas musicales y el carisma inconfundible del dúo, recientemente galardonado con el Premio Konex 2025 a la Trayectoria. Las entradas ya están disponibles en TuEntrada.com.

Luciano Pereyra: Te sigo amando

Un mes después, el sábado 2 de mayo, será el turno del cantautor Luciano Pereyra, quien presentará su gira “Te Sigo Amando”. Con más de 25 años de trayectoria y una voz que se ha convertido en sinónimo de romanticismo y éxito, Pereyra llega con un espectáculo renovado. Ganador de múltiples Premios Gardel y Gaviotas de Viña del Mar, ofrecerá un repertorio con sus mayores éxitos, aquellos que han acompañado a miles de personas y que consolidan su conexión masiva con el público. Sus entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.

Un escenario, dos experiencias únicas

Ambos conciertos, aunque diferentes en estilo –la narrativa dramática y conversacional de Pimpinela frente al lirismo romántico y la potencia vocal de Pereyra–, comparten un denominador común: la capacidad de conectar emocionalmente con el público y crear momentos memorables. La confirmación de estas dos fechas consolida al Aldo Cantoni como un punto neurálgico para los grandes eventos musicales en la región.

Para los amantes de la música en vivo, la primavera de 2026 se presenta como una temporada excepcional. La llegada consecutiva de dos leyendas vivas de la música argentina no solo enriquece la oferta cultural local, sino que posiciona a San Juan en el mapa de los destinos relevantes para las giras nacionales de primer nivel.