San Juan atraviesa un momento delicado en cuanto a la donación de sangre. Desde el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) advierten que cada vez menos personas se acercan a donar y que, aunque esta baja suele repetirse todos los años, en esta ocasión se adelantó y comenzó a notarse desde noviembre. El problema es que, mientras los donantes disminuyen, la necesidad de sangre no se toma vacaciones y esta situación dificulta cubrir la demanda de transfusiones, que se mantiene constante durante el verano.

“Lo particular de este año es que la convocatoria comenzó a bajar en noviembre, antes del periodo estival habitual de diciembre a febrero. Esto nos preocupa porque la demanda de transfusiones sigue siendo constante, y los pacientes oncológicos o crónicos no pueden esperar. Necesitamos reforzar la donación”, señaló Rosario Roca, directora del Iphem a DIARIO HUARPE.

Según explicó Roca, la demanda de sangre en la provincia aumentó debido a que el Iphem cubre las ocho unidades periféricas, que han ampliado la incorporación de nuevos servicios de alta complejidad en distintos centros de salud, además de los dos hospitales principales, el Hospital Doctor Guillermo Rawson y el Hospital Doctor Marcial Quiroga. La directora destacó un foco creciente en el norte provincial: “El hospital de Jáchal suma maternidad, hay más contención para pacientes oncológicos y también se sumarán trasplantes de médula. Todo eso va a requerir más sangre. Por eso necesitamos que los donantes respondan a este llamado temprano”.

El descenso de donantes durante las vacaciones no es exclusivo de San Juan, sino una tendencia observada a nivel nacional. Según la directora, “la gente está ocupada con los preparativos de fin de año y los viajes, pero las urgencias médicas no toman vacaciones. Cada unidad de sangre cuenta”.

Frente a esta situación, desde el Iphem continúan trabajando con campañas concientizadoras para cambiar el perfil del donante y asegurar que siempre haya reservas de sangre disponibles. Aunque actualmente solo el 24% de los donantes corresponde a voluntarios, el objetivo de la institución es alcanzar el 100%.

“El donante voluntario es de mejor calidad, no corre riesgos de contagio de enfermedades porque toma conciencia de lo que implica donar. Además, al ser voluntario, podemos ir citándolo según las necesidades del banco. No nos sirve una colecta masiva de 100 personas, porque la sangre tiene vencimiento y muchas unidades podrían desperdiciarse”, agregó Roca.

En San Juan, la donación de sangre enfrenta un desafío creciente frente a la demanda constante de los hospitales. Por eso, la participación de los donantes voluntarios resulta clave para garantizar la atención de pacientes críticos durante las vacaciones de verano.

Menos inscripciones para donar médula ósea en San Juan

Mientras que a nivel nacional aumentaron los donantes de médula ósea, en San Juan se produjo una caída: este año se inscribieron 96 personas frente a las 121 del año anterior. Esta cifra es preocupante porque está lejos del objetivo anual de 500 donantes que recomienda el Incucai.

La directora del Iphem explicó que la merma se debe a “mucho desconocimiento y temor de los donantes", lo que afectó directamente en la inscripción local. Este contraste con las tendencias nacionales resalta la necesidad de campañas locales más fuertes. “Cada inscripción puede salvar una vida, y necesitamos que la comunidad comprenda la importancia de este gesto”, concluyó.

Cómo ser donante

En caso de querer ser donante voluntario, podés acercarte hasta el Iphem situado en Rivadavia 728 este, Capital o de manera online en darturnos.com/iphem. O comunicarse al teléfono 4223571.

Requisitos