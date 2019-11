El dólar bajó tres centavos y cerró en $ 62,97

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $63 hoy al recortar 3 centavos y cerrar en $62,97, en tanto que en el mercado mayorista, la divisa permaneció sin variantes en $59,72.



El volumen negociado apenas alcanzó los US$ 376,9 millones, como consecuencia del control en el mercado cambiario dispuesto por el BCRA el 28 de octubre.



"Nuevamente las compras oficiales justificaron la estabilidad del tipo de cambio mayorista, en otra rueda con escasa demanda de divisas", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



"Ante un panorama repetido con el valor del dólar y las operaciones permitidas con control del BCRA y plazos para los exportadores por las circunstancias conocidas por operadores del Comercio Exterior, el ente regulador sigue comprando dólares porque las importaciones continúan restringidas, aunque se nota un poco más de autorizaciones para liquidar giros al exterior", agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros del MAE no se registraron operaciones mientras que en el de futuros del Rofex se operaron US$ 297 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 70% de los negocios. Los meses de noviembre y diciembre terminaron operándose a $ 60,84 y $ 65,80 respectivamente.



Todos los futuros continuaron con bajas mayores al 1 % los cortos y más del 2 % a partir de enero de 2020.



En tanto que el dólar MEP y el Contado con Liquidación, o denominado dólar bolsa, se suman a la tendencia bajista. El primero cotiza a $87,7 y el segundo a $98,9.