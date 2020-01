El dólar cerró a $ 62,97 y el Banco Central volvió a abastecer a la demanda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar cerró hoy a $ 62,97 promedio para la venta al público, con una suba marginal de un centavo respecto de ayer, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 11 centavos y finalizó a $60,06.



Los datos destacados de la jornada -según los analistas privados- fueron que, al igual que ayer, el Banco Central (BCRA) salió a abastecer una demanda más activa para contener el incremento en la cotización de la divisa y que el dólar mayorista superó el techo de $60, cuestión que no ocurría desde el 25 de octubre de 2019.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto PAÍS- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $80,69 (-0,3%) y el dólar MEP cotiza a $79,16 (-0,9%).



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el dólar operó hoy “influenciado por la prórroga de la deuda de más de 270 millones de dólares, propuesta por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires”.



Izzo dijo que el BCRA colocó una oferta de 50 millones de dólares a $ 60,0700 “precio que el ente regulador tuvo que vender 60 millones para contener la demanda de los bancos y empresas”.



“Es decir que esta modificación e incumplimiento de nuestra obligación de pago de un bono provincial conocido como “BP21” originó una disparada del precio del dólar mayorista, contenida por la firmeza del ente regulador en abastecer a todos los compradores que necesitaran cubrir sus cuentas, por obligaciones y/o cubrir sus posiciones vendidas, en los casos de los bancos”, agregó el especialista.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo, por su parte, que las ventas del BCRA fueron "por un monto aproximado a unos US$ 55 millones" que sirvieron para abastecer la demanda insatisfecha en una rueda con bajo volumen de negocios.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 254 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



El mercado de futuros Rofex acompañó la suba del spot, con alzas de 25 y 29 centavos en los primeros plazos que fue donde se concentró el mayor volumen, con precios de $ 61,45 (49,69% TNA) y $ 63,89 (50,60% TNA).



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó hoy sin cambios, en 52%, la tasa de política monetaria en una única licitación.



El total adjudicado fue de 191.178 millones de pesos sobre vencimientos por $ 189.309 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 1.868 millones.