El dólar cerró a $63,09 contenido por compras oficiales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar para la venta al público finalizó hoy en $63,09 promedio y avanzó dos centavos respecto del cierre de ayer, en tanto en el segmento mayorista la divisa terminó la jornada sin modificaciones en $59,81, contenido por las compras oficiales que absorbió el excedente de la plaza.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $72,62, mientras que el dólar MEP cotiza a $70,06, con una baja de 4,5% y 4,2%, en ese orden.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que “el BCRA compró unos US$ 100 millones para mantener el precio en $ 59,80 como piso por ahora, cerrando con poca fluctuación al fin del día que quedó operado en $59,8150”.



Y agregó que se notó una merma en la caída de los precios del futuro del dólar (NDF) en el sistema Rofex, "por menor expectativa de una devaluación, haciendo que el volumen total que figura del saldo de contratos se mantiene en US$ 1.110 millones en todos los meses solamente hasta el mes de mayo 2020 y siguen tomando y descargando pérdidas los que estaban posicionados".



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que el Banco Central actuó como principal comprador "absorbiendo todo el excedente de la oferta disponible en el mercado".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 308 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 417 millones. Los plazos más cortos concentraron más de 50 % de los negocios. Diciembre y enero se operaron a $ 61,65 y $ 64,70, con tasas de 58,93% y 59,62 % respectivamente.



En cuanto a las leliq, el BCRA dispuso hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre de ayer al finalizar a 63,00%.



El total adjudicado fue de $ 125.304 millones sobre vencimientos por $ 123.956 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 1.333 millones.