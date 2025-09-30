El dólar cerró septiembre bajo fuerte presión cambiaria y alcanzó los $1.400 en el Banco Nación, en una rueda marcada por versiones de ventas oficiales en el segmento mayorista para contener la escalada. Durante el mediodía, la divisa mayorista tocó un máximo de $1.450, pero luego retrocedió tras la supuesta intervención oficial.

El viernes, en medio de la tensión, el Banco Central anunció una nueva restricción cruzada: quienes accedan al mercado oficial no podrán operar dólar MEP ni CCL durante 90 días. Según operadores, a partir de esa medida se detectó una “barrera” de ventas oficiales en torno a $1.380 que logró enfriar la cotización hasta llevarla por debajo de los $1.400.

El economista Christian Buteler explicó que “la demanda nunca desapareció, solo estaba contenida” por la oferta extraordinaria de divisas derivada de las retenciones cero al agro. Esa liquidación finalizó este lunes, por lo que desde el miércoles el mercado quedará sin ese flujo adicional. “Es muy probable que volvamos a ver al Tesoro vendiendo o al dólar otra vez en el techo de la banda”, advirtió.

En el cierre, el dólar mayorista quedó en $1.380, mientras que el minorista promedió $1.351,12 para la compra y $1.406,79 para la venta en los bancos. En el BNA, se ofreció a $1.350 y $1.400, respectivamente. El dólar tarjeta, que suma un 30% deducible de Ganancias, trepó hasta los $1.820.

En los financieros, el MEP avanzó 2,7% hasta $1.494,37 y el Contado con Liquidación subió 2,8% hasta $1.537,94. De esta forma, la brecha con el mayorista se ubicó en 8,1% y 11,4%, respectivamente. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s743 millones.

En paralelo, los contratos de dólar futuro registraron alzas de hasta 4,4%, con el mercado anticipando un tipo de cambio mayorista de $1.605 para diciembre. En la jornada se negociaron u$s1.893 millones en futuros.