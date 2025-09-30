El Chelsea recibió al Benfica en Londres por la segunda fecha de la UEFA Champions League, en un duelo que tuvo a Enzo Fernández como protagonista central. El mediocampista de la Selección argentina enfrentó por primera vez a su exequipo, y el reencuentro estuvo marcado por la tensión.

Cuando el ex River se dispuso a ejecutar un tiro de esquina, la parcialidad visitante comenzó a arrojar proyectiles contra él, obligando a detener el partido por algunos segundos. La situación fue tan delicada que incluso José Mourinho, técnico del Chelsea, se acercó a la tribuna para pedir calma a los hinchas portugueses.

El enojo de los fanáticos del Benfica tiene raíces profundas. La salida de Enzo Fernández del club, en enero de 2023, se dio en medio de un clima de máxima tensión. El volante, recién coronado campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, viajó a su país para Año Nuevo sin autorización, faltó a entrenamientos y forzó abiertamente su traspaso al Chelsea.

“Las reglas son para todos, sin excepciones. Enzo intentó forzar su salida”, había declarado en aquel momento el entrenador Roger Schmidt, criticando la actitud del jugador.

La dirigencia del Benfica, encabezada por Rui Costa, también apuntó contra el Chelsea, al que acusó de “falta de respeto” y de “volver loco al futbolista” con ofertas fuera de lo pactado.

Finalmente, el conjunto inglés terminó abonando la cláusula de rescisión de 121 millones de euros, un récord que cerró la operación en el último día del mercado de pases. Sin embargo, el modo en que se concretó la transferencia dejó un sabor amargo en la cúpula portuguesa y en la hinchada, que todavía hoy recuerda el episodio con hostilidad hacia el futbolista.