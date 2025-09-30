Un buque mercante con bandera de los Países Bajos quedó a la deriva en el mar Rojo luego de ser atacado cerca de las costas de Yemen, donde operan los rebeldes hutíes. El incidente ocurrió el lunes y fue confirmado el martes por la misión naval europea Aspides.

El MV Minervagracht, administrado por la empresa neerlandesa Spliethoff, sufrió "daños considerables" y un incendio producto de un artefacto explosivo no identificado. Como consecuencia, al menos dos tripulantes resultaron heridos, aunque la extensión de sus lesiones aún se desconoce, según informó la compañía con sede en Ámsterdam.

Publicidad

Tras el ataque, el buque quedó inmovilizado y las operaciones de evacuación y atención médica se desarrollaron con éxito. Los 19 tripulantes fueron trasladados a Yibuti, con diez evacuados a bordo del HS Spetsai, ocho por una fragata francesa y uno gravemente herido mediante helicóptero francés, según detalló Aspides.

El ataque tuvo lugar a 128 millas náuticas al sur del puerto de Adén, a las 08:22 GMT del lunes, según reportó la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), que recibió la alerta y la confirmó con la empresa propietaria. Cabe destacar que el mismo buque había sido objeto de un intento previo de ataque el 23 de septiembre durante su recorrido hacia Yibuti.

Publicidad

Las autoridades europeas y fuentes consultadas atribuyen el ataque a los rebeldes hutíes, quienes cuentan con respaldo iraní y controlan amplias zonas de Yemen. Este grupo ha incrementado sus ofensivas contra embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén, especialmente desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Los hutíes han advertido contra la navegación de naves que hayan visitado puertos israelíes y prometieron intervenir contra intereses israelíes.

El MV Minervagracht había zarpado de Yibuti el 26 de septiembre con destino al puerto de Bombai, India. Actualmente, la embarcación representa un peligro para la navegación en la región, por lo que las autoridades marítimas instan a extremar precauciones y alertan sobre las amenazas constantes a la libertad de tránsito y la seguridad de las tripulaciones.