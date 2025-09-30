Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas el martes a las 22:00 hora local, con un epicentro localizado frente al municipio de Palompon, en la provincia de Leyte, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, a unos 11 kilómetros de Calape, en la isla de Bohol, lo que incrementa el riesgo de daños estructurales severos, especialmente en construcciones precarias, y afectaciones moderadas en edificaciones convencionales.

Como consecuencia del sismo, las autoridades filipinas confirmaron varias víctimas fatales y heridos. El gobierno local de Medellín reportó al menos un fallecido y varios lesionados. Además, en San Remigio, un niño murió tras el derrumbe de un muro de su domicilio, que le cayó encima.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió una alerta naranja de tsunami para las provincias de Leyte, Biliran y Cebú, recomendando a la población evacuar las zonas costeras y dirigirse a áreas altas para evitar riesgos mayores.

En la ciudad de Bogo, ubicada en la isla de Cebú, las autoridades iniciaron tareas de rescate y asistencia para quienes resultaron afectados por el sismo. La intensidad del temblor se sintió con fuerza en las Islas Bisayas, donde residen más de medio millón de personas.

Los modelos del USGS indican que un terremoto de esta magnitud puede causar daños severos en estructuras vulnerables, especialmente en el norte de Cebú y Leyte, las zonas donde se registraron los movimientos más intensos.

Las autoridades mantienen una vigilancia estricta en toda la región y continúan evaluando los daños y la situación de los afectados, al tiempo que llaman a la población a seguir las indicaciones oficiales para garantizar su seguridad.