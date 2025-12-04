La diputada nacional Lourdes Arrieta, sanjuanina de nacimiento pero representante de Mendoza, volvió a mover el tablero político en la Cámara Baja al concretar un nuevo salto parlamentario. Con esta última decisión, ya suma seis cambios de bloque en apenas dos años, una dinámica que la ha convertido en una de las legisladoras con mayor rotación interna del Congreso. Esta vez dejó el espacio Coherencia para incorporarse a Provincias Unidas, uno de los bloques que tomó forma durante la sesión preparatoria en la que juraron los 127 diputados que asumirán entre 2025 y 2029.

Provincias Unidas aparece como un armado transversal que reúne a 22 legisladores vinculados a gobernadores, dirigentes provinciales y sectores del radicalismo, el PRO, el peronismo no kirchnerista y fuerzas locales. En ese nuevo espacio, Arrieta compartirá banca con figuras de peso como Martín Lousteau, el exgobernador cordobés Juan Schiaretti y la exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia. El bloque también incluye a dirigentes con trayectoria parlamentaria, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Maximiliano Ferraro.

El salto se da en medio de un reacomodamiento general dentro de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, Arrieta integraba Coherencia, espacio creado por un sector de exlibertarios que se distanciaron del oficialismo luego de una serie de tensiones internas y de las causas judiciales que involucran a algunos referentes del Gobierno. Pese a la salida de la legisladora, ese bloque continuará activo bajo la representación de Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González.

A sus 32 años, Arrieta ha tenido un recorrido legislativo marcado por continuos cambios de pertenencia. Llegó al Congreso en diciembre de 2023 como parte de un frente entre el Partido Demócrata y el Partido Libertario, al que inicialmente respondía. Sin embargo, tras asumir se integró a La Libertad Avanza, donde permaneció hasta agosto del año pasado. Allí fue expulsada luego del escándalo generado por la visita de un grupo de diputadas libertarias al penal de Ezeiza para reunirse con represores de la última dictadura. Tras ese episodio, Karina Milei designó a Facundo Correa Llano para reorganizar el espacio en Mendoza.

Desde entonces, Arrieta acumuló movimientos rápidos: fundó el monobloque “Las Fuerzas del Cielo”, lo sostuvo hasta abril de este año y luego saltó a Transformación, el espacio que lidera el porteño Eugenio Casielles. Ese paso duró apenas cinco meses, hasta que desembarcó en Coherencia en agosto.

Con su llegada a Provincias Unidas, la diputada inicia otro capítulo dentro de un Congreso que encara una profunda reconfiguración política. Su incorporación suma volumen al nuevo bloque y refuerza su objetivo de instalarse como un actor clave en la negociación parlamentaria del próximo período legislativo.