La automotriz Stellantis decidió adelantar el receso anual de verano en su planta de Palomar, Buenos Aires, donde se fabrican modelos como Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo. Esta planta permanecerá parada durante todo diciembre y retomará su actividad el 5 de enero de 2026. Durante este período se realizarán tareas de mantenimiento, acondicionamiento industrial y ajustes de stock para abastecer tanto al mercado local como al de exportación.

En paralelo, la planta de Ferreyra, en Córdoba, aplicará una parada de 15 días, afectando la producción de vehículos como el Fiat Cronos, Titano y la nueva RAM Dakota, pero manteniendo la estructura habitual de vacaciones.

Publicidad

Esta decisión responde a una caída en las ventas observada en los últimos tres meses, causada por la incertidumbre económica y la cercanía del fin de año. Esta baja se refleja principalmente en autos y SUV, tanto en Argentina como en Brasil, que es el principal destino de exportación de vehículos producidos localmente.

Por ejemplo, en noviembre el Fiat Cronos registró 1.261 unidades patentadas, frente a las 1.772 del mismo mes en 2024. De manera similar, el Peugeot 208 tuvo una disminución en ventas, pasando de 2.606 a 1.343 unidades. Aunque el Peugeot 2008 aumentó sus ventas locales, sus exportaciones a Brasil cayeron un 58%.

Publicidad

En contraste, la demanda de pick-ups muestra un comportamiento opuesto. La Toyota Hilux incrementó sus exportaciones a Brasil en un 9%, y la Ford Ranger acumuló un crecimiento del 12,7% durante el año, a pesar de la caída en ventas dentro del país. Este desempeño positivo en pick-ups es una de las razones por las que Stellantis proyecta un enero récord, con ventas estimadas entre 75.000 y 80.000 unidades en Argentina.

El sector automotor argentino atraviesa transformaciones significativas debido a la globalización y la llegada de competidores asiáticos. Mientras que los autos y SUV producidos localmente pierden participación, las pick-ups mantienen una sólida demanda en los mercados de exportación, impulsando estrategias de producción que incluyen el adelanto de paradas y el ajuste de inventarios.