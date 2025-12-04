El pago destinado a los beneficiarios que integran los programas sociales que sucedieron al exPotenciar Trabajo se mantendrá en $78.000 durante diciembre de 2025. Este monto, sin modificaciones desde hace varios meses, corresponde a quienes participan en las dos líneas vigentes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Según informaron fuentes oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizará la acreditación el viernes 5 de diciembre, coincidiendo con el quinto día hábil del mes. Esta acción forma parte de la política de continuidad impulsada por el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, que coordina con Anses para garantizar la liquidación puntual de los pagos.

Desde que el exPotenciar Trabajo fue reemplazado, sus beneficiarios fueron distribuidos entre dos programas principales. Volver al Trabajo y Acompañamiento Social buscan promover la reinserción laboral mediante una asignación económica no remunerativa y capacitaciones orientadas a mejorar las habilidades para el empleo formal. Los titulares actuales no necesitan realizar un nuevo empadronamiento, ya que la transferencia se efectuó automáticamente desde el plan anterior. Solo quienes ingresan por primera vez deben registrarse en el Portal Empleo, completando su perfil personal y profesional.

Para consultar si se es beneficiario, los usuarios pueden ingresar al portal Mi Argentina o a la página de Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisando el apartado “Mis cobros”. En caso de inconvenientes o reclamos por falta de pago, está habilitada la línea gratuita 0800-222-3294.

El acceso a estos programas requiere formar parte del grupo transferido desde el exPotenciar Trabajo o registrarse en el Portal Empleo, plataforma pública que conecta a quienes buscan trabajo con las ofertas del mercado laboral. Allí se habilitan cursos, talleres y herramientas para la mejora de la empleabilidad, incluyendo la carga de currículum y la postulación a vacantes.

Además, el programa Fomentar Empleo, destinado a personas de entre 18 y 64 años que no hayan tenido empleo registrado en los últimos tres meses, ofrece capacitaciones, prácticas laborales y acceso preferente a búsquedas activas, siempre que se registre en la plataforma estatal.

Las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social tienen como objetivo fortalecer las competencias laborales en la economía popular y favorecer la incorporación a empleos formales. El pago mensual garantiza un ingreso mínimo mientras se promueven actividades formativas que vinculan capacitación y mercado laboral, buscando un desarrollo económico más integral.

Para 2026, el Ministerio de Capital Humano planifica un cambio significativo: se eliminarán los pagos directos y se implementará un sistema basado en vouchers de capacitación. Esta iniciativa comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación Capital Humano, creado en 2025, donde los beneficiarios podrán canjear vouchers por plazas en cursos presenciales certificados, centrados en sectores productivos y tecnológicos.

Este nuevo modelo, que involucra a empresas privadas como Arcos Dorados (McDonald’s) y Sinteplast, busca adecuar la formación a las demandas concretas del mercado laboral. Desde septiembre, el programa Fomentar Empleo ya suspendió pagos ligados a cursos virtuales, reconociendo únicamente capacitaciones presenciales.

La reestructuración contará con la colaboración de provincias, municipios y cámaras empresarias, y no afectará otras prestaciones gestionadas por Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para acceder a información actualizada sobre pagos y programas, los beneficiarios pueden utilizar las plataformas digitales estatales Mi Argentina, Mi ANSES y Portal Empleo, que facilitan la consulta de montos, cronogramas y opciones de capacitación, siempre con la necesidad de contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.