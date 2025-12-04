Anchipurac será sede este lunes 8 de diciembre de la 1ª EcoFeria Navideña, una propuesta gratuita organizada junto con la Municipalidad de Rivadavia que reunirá a más de 40 emprendedores locales con producciones sustentables y espectáculos artísticos. El evento comenzará a las 18 en Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson.

Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de stands con textiles y accesorios, productos gastronómicos artesanales, decoración sustentable, perfumería y cuidado personal natural, además de alimentos y bebidas preparados por trabajadores locales. Las propuestas incluyen desde coronas navideñas de mimbre y velas de cera de soja, hasta harinas, chocolates, muebles reciclados y piezas de acero quirúrgico.

Durante la jornada también habrá visitas guiadas para conocer el trabajo educativo y ambiental del centro, junto con presentaciones artísticas del Ballet de los Andes de Rivadavia y del grupo Chacay Manta, que llevarán sus danzas tradicionales al escenario.

La EcoFeria se plantea como un espacio para promover el consumo responsable, apoyar a emprendedores sanjuaninos y ofrecer alternativas de regalos sustentables para las fiestas, en un entorno pensado para disfrutar en familia.