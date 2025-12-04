Un llamado al 911 alertó al personal de la Comisaría 18º sobre un joven de 17 años que se descompensó durante el mediodía mientras se trasladaba en bicicleta hacia la Fiesta de Santa Bárbara, en Mogna. El menor viajaba acompañado por su padre cuando comenzó a experimentar síntomas compatibles con un cuadro de deshidratación, según señalaron fuentes policiales.

El fuerte calor de la jornada habría desencadenado la situación, manifestándose principalmente a través de la sequedad bucal y un marcado cansancio general. Ante el aviso, personal policial acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del adolescente al hospital José Giordano, en Albardón.

Allí quedó internado en observación, aunque los primeros estudios médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. El episodio ocurrió en el marco de la tradicional celebración de Santa Bárbara, que este año espera la llegada de más de 15 mil fieles y presenta una renovada Casa del Peregrino para recibir a los visitantes.