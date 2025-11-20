El dólar oficial volvió a subir y anotó su primer avance semanal desde las elecciones

El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y amplía el rebote por goteo. Este jueves, el tipo de cambio mayorista trepó a $1.425 para la venta, lo que implica un avance del 1,3% respecto del cierre del miércoles. La de hoy fue la última rueda de la semana, ya que el viernes es día no laborable.

A su vez, el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) entre las principales entidades financieras se ubica en $1.434,85. En el segmento minorista, el dólar escaló a $1.450 para la venta en las ventanillas del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.885.

Los contratos de dólar futuro cerraron con subas generalizadas de hasta el 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.430 y que en diciembre lo hará a los $1.469.

El volumen operado en el segmento de contado fue US$457,177 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron US$728 millones, según PR Corredores de Cambio.

Entre los paralelos, el dólar MEP opera en $1.451,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica $1.490,15. En tanto, el dólar blue cerró $1.425 y la brecha con el oficial pasó a ser de 0%.

El Tesoro sigue con las compras de divisas, adquirió US$97 millones el viernes pasado, según datos del BCRA. De esta forma, las compras totales en el mercado la semana pasada alcanzaron US$117 millones y, según fuentes del mercado, el Tesoro compró otros US$50 millones a comienzos de esta semana.

"Mientras estas compras se realicen en el mercado, contabilizarán para la acumulación de reservas. Las compras realizadas directamente al BCRA no contabilizarán. El Tesoro reanudó la compra de pequeños montos para cubrir vencimientos próximos, y los últimos datos muestran que sus depósitos en dólares se ubican en US$111 millones, luego de algunos pagos de deuda", expresaron desde Max Capital.

Fuente: Ámbito