La crisis industrial en San Juan tiene tres nombres propios: textiles, calzado y metalmecánica. Así lo confirmó Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan, quien aseguró que estos sectores encabezan el ranking de los más perjudicados. “Serían como el top tres, los que están en más estado rojo”, afirmó.

Según explicó a DIARIO HUARPE, actualmente estas industrias trabajan al 40% de su capacidad operativa en comparación con lo que vendían el año pasado. El dato es aún más preocupante si se tiene en cuenta que 2024 ya había sido un año malo, pero 2025 resultó peor.

La baja sostenida de la demanda es el principal factor. “Sigue aumentando la disminución de la demanda”, resumió el dirigente industrial.

Pérdida de empleo de hasta el 40%

El impacto no solo se mide en producción, sino también en puestos de trabajo. Entre los 180 socios de la Unión Industrial, la baja promedio de empleo ronda entre el 5% y el 10%. Sin embargo, en los sectores más golpeados (textil y metalmecánico), la caída es “significativamente superior (...) En algunos casos ha llegado al 40%”, advirtió De la Vega.

El relevamiento corresponde al período enero-diciembre de 2025 y aún se están terminando de consolidar los datos, pero la tendencia es clara.

El impacto más fuerte: textiles y calzado

Dentro de este escenario crítico, el sector textil aparece como uno de los más comprometidos. Empresas trabajan con niveles mínimos de actividad y algunas están al borde del cierre.

De la Vega mencionó el caso de firmas con grandes estructuras, donde áreas como tintorería operan con una capacidad muy baja. El panorama se repite en otras textiles locales.

En el caso del calzado, la situación también es alarmante. A la caída del consumo se suma la competencia de productos importados. El resultado es una pérdida sostenida de mercado para la producción local.

“Se ha visto doblemente agravada la demanda”, explicó. Por un lado, hay menos consumo interno; por el otro, una porción del mercado fue ocupada por productos provenientes de China, Brasil y Paraguay, con precios más competitivos.

Metalmecánica: expectativa minera, pero sin alivio inmediato

La industria metalmecánica también integra el grupo más afectado. Sin embargo, existe una expectativa vinculada al posible desarrollo de proyectos mineros, especialmente de cobre, que podrían generar demanda futura en obras de infraestructura y montaje.

No obstante, el propio De la Vega fue cauteloso: las inversiones no serán inmediatas y el desafío es “llegar hasta ese momento” sin mayores daños.

A diferencia del sector metalmecánico, textiles y calzado no tienen un horizonte cercano que permita proyectar una recuperación.

Un problema estructural que se profundiza

Desde la entidad remarcan que no se trata solo de un problema coyuntural. La industria argentina no genera crecimiento sostenido en empleo desde hace más de 12 años. A la actual baja del consumo se suma la dificultad para competir con productos importados debido a la carga impositiva local, lo que también complica la posibilidad de exportar. En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial sostuvo que es necesario definir un plan productivo que priorice sectores estratégicos y proteja los puestos de trabajo.