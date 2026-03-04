La primera etapa en línea de la Vuelta a San Juan Damas tuvo acento local: la sanjuanina Maribel Aguirre se quedó con la victoria tras completar los 87,5 kilómetros del parcial disputado este miércoles, resultado que la coloca como líder de la clasificación general en la edición 2026 de la competencia femenina.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

La jornada comenzó en el departamento Santa Lucía, con concentración a las 15:00 y largada a las 16:00 frente al Club López Peláez, sobre calle Roque Sáenz Peña. Desde allí, las 124 ciclistas (provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay) partieron rumbo al departamento San Martín, en una etapa exigente y estratégica.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

El recorrido incluyó un tren controlado hasta el Puente Alto de Sierra, donde se dio el kilómetro cero, y luego un circuito de 21,9 kilómetros que se completó en cuatro oportunidades, totalizando 87,5 kilómetros. La definición se produjo nuevamente en el punto de largada, donde Aguirre mostró su potencia para adueñarse de la etapa y también del Meta Sprint.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

El podio lo completaron Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes), en el segundo puesto, y Valentina Luna (Don Aníbal), en la tercera colocación, en una jornada que dejó a la ciclista pocitana al frente del clasificador general.

(Gentileza Gobierno de San Juan)

La competencia, organizada por la Fundación Planeta Ramírez, fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y con el auspicio del Gobierno de San Juan, contempla un prólogo y cinco etapas, superando los 300 kilómetros totales de recorrido. Participan categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster +45 años.

La acción continuará este jueves 5 de marzo con la segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,6 kilómetros que tendrá concentración a las 15:00 y largada a las 16:00 en el Parador del Ciclista. El trazado llegará hasta la ex Cerámica San Juan y regresará al punto de partida, en una prueba que puede comenzar a marcar diferencias en la general.

Con su triunfo, Maribel Aguirre no solo se llevó la primera victoria parcial, sino que también confirmó su candidatura al título en una edición que vuelve a consolidar a San Juan como epicentro del ciclismo femenino nacional e internacional.