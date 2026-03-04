El Estados Unidos confirmó que un submarino de su Armada hundió con un torpedo un buque de guerra de la Irán en el Océano Índico, en lo que autoridades estadounidenses calificaron como el primer ataque naval directo de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

El anuncio fue formulado por Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien detalló que el submarino atacó a la fragata IRIS Dena a unas 40 millas náuticas al sur de Galle, en lo que fueron aguas internacionales. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar seguro en aguas internacionales… en cambio, fue hundido por un torpedo”, declaró Hegseth ante la prensa.

Publicidad

El hundimiento se produjo en medio de la escalada militar en el conflicto entre EEUU–Israel e Irán, que lleva varios días de intensos enfrentamientos y ataques cruzados. Las autoridades estadounidenses también afirmaron que cuenta con un arsenal amplio y que continuará con operaciones de precisión en el marco de la campaña militar.

La fragata tenía una tripulación de alrededor de 180 marineros: fuerzas de Sri Lanka han informado que lograron rescatar a decenas de supervivientes, mientras otros más permanecen desaparecidos o muertos después de que el barco se hundiera y emitiera una señal de socorro.

Publicidad

La Marina de Sri Lanka desplegó embarcaciones y aeronaves para operaciones de búsqueda y rescate tras recibir el llamado de auxilio del buque, trasladando a varios heridos a centros médicos locales.

El incidente marca una expansión geográfica del conflicto y eleva las tensiones en una guerra que ya registra ataques múltiples y repercusiones internacionales, con observadores preocupados por el posible impacto en el equilibrio regional y las rutas marítimas estratégicas.