Un episodio impactante se registró este miércoles en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en las calles 8 y 56 de la capital provincial, cuando un detenido acusado de abuso sexual se arrojó al vacío desde una ventana del cuarto piso y cayó en el estacionamiento destinado al personal judicial, impactando sobre el auto de un juez que estaba allí estacionado.

El hombre, identificado como Miguel Sacarías, había sido trasladado ese mismo día desde la Comisaría Sexta de Tolosa hasta la sede de Tribunales para una reunión con funcionarios de la Defensoría Penal N° 4. Según informaron fuentes oficiales, mientras estaba en custodia aguardando ese encuentro, se dirigió de forma repentina hacia una ventana y se lanzó al vacío.

El impacto generó una fuerte conmoción entre los guardias, empleados y funcionarios del edificio judicial, quienes asistieron de inmediato y activaron un operativo de emergencia. El SAME llegó al lugar y se encargó de trasladar al detenido al Hospital San Martín de La Plata, donde quedó internado con politraumatismos graves, fracturas y lesiones que demandaron atención urgente.

El vehículo sobre el que cayó el hombre pertenece a un magistrado del edificio (identificado en distintos reportes como Eduardo Silva Pelossi) y sufrió daños en su estructura luego del violento impacto.

Mientras se desarrolla la investigación interna, la causa por la cual Sacarías estaba detenido fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado” por la UFI N° 15 de La Plata, y el salto desde la altura abrió una segunda línea de investigación, que en algunos reportes fue recaratulada como “tentativa de suicidio” por las circunstancias del hecho.

El episodio ocurre en un contexto de fuertes controles de seguridad dentro del sistema judicial y penitenciario, lo que plantea interrogantes en torno a los procedimientos de custodia y vigilancia en ámbitos donde se tramitan causas sensibles. Hasta el momento no se difundieron detalles adicionales sobre las motivaciones del salto ni sobre el pronóstico clínico actualizado del detenido.