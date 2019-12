El dólar subió cuatro centavos y cerró en $62,94

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar para la venta al público cerró hoy en $ 62,94 promedio, con una suba de cuatro centavos respecto de ayer, en tanto en el segmento mayorista bajó cuatro centavos y finalizó en $59,88.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $75,80, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,26, con una suba de 1,8% y 1,5%, en ese orden.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa estadounidense operó "otra vez con tendencia vendedora y con una baja atemperada por las compras de los bancos oficiales".



"Los precios del dólar en el segmento mayorista se acomodaron en los niveles más bajos de esta semana y parecen encaminarse al rango promedio de la semana anterior", detalló.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el dólar en el mercado de cambios "aumentó el volumen negociado en 16% llegando a US$ 251 millones, teniendo en cuenta que los exportadores se están adelantando a liquidar sus partidas, en vista que solo quedan cuatro días hábiles para el próximo 10 de diciembre".



Y resaltó que indirectamente el BCRA "compró por intermedio de Banco Nación el remanente sobrante de la divisa para que se mantenga la cotización y además sumar a sus reservas alrededor de 50 millones de dólares".



El volumen de negocios en el segmento de contado fue de US$ 251 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 178 millones. Los plazos más cortos



concentraron más del 50 % de los negocios. Los meses diciembre y enero, terminaron operándose a $ 64,98 y $ 70,30 respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes al cerrar a 63,00%.



El total adjudicado fue de $179.276 millones sobre vencimientos por $144.006 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $35.252 millones.