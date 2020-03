El elenco Algo Inefable debuta presentado la obra "El Acompañamiento"

El elenco Algo Inefable hace su debut de con la obra El acompañamiento de Carlos Gorostiza, el viernes a las 22 en la Sala Z ubicada en Pedro Echagüe 451 oeste.

El director del elenco, Benjamín Morán, dialogó con DIARIO HUARPE y habló sobre el origen del elenco y la obra El Acompañamiento.

"El grupo surgió de una serie de desencuentros que tuve en una obra anterior. Después de eso me plantee hacer otro tipo de cosas y como estoy estudiando el profesorado de Teatro, comencé a rescatar a aquellos compañeros que veía que tenían otro enfoque o proponían otra cosa."

“Por ejemplo Yanina Racero que es fotógrafa y hace ediciones, y veía como afrontaba las evaluaciones de una forma diferente. Y tenía mucho potencial. Otro de los que vimos con potencial fue a Agustín Palacio, es de Barreal, vino a estudiar acá y lo vimos en los ejercicios de actuación para otra obra. Queríamos explotar esos talentos ocultos. El grupo salió así, hasta ahora somos seis.”

“Como no encontrábamos un nombre, nos dejamos llevar por eso. Lo que estábamos haciendo era algo inefable y de ahí salió el nombre. Algo que no se puede expresar con palabras. Como no podemos expresarlo con palabras, directamente lo actuamos.”

La obra aborda temas como la incertidumbre que hay para alcanzar un sueño, la vida adulta, la locura y la amistad.

Un obra mínima pero que le exige al público estar atento tanto al diálogo como los matices de las actuaciones.

“El acompañamiento es una obra de Carlos Gorostiza, precursor del teatro abierto en Argentina. Un movimiento en el que los teatreros del país salieron a combatir la censura que hubo en la dictadura. Por eso en esta obra se trata mucho la libertad", dijo.

Sobre la locura, Morán declaró: "Es estar fuera de la realidad, pero ¿qué es la realidad? Pasa con los dibujos animados o los cuentos. No son reales pero uno es lo que les da vida".

"A partir de eso jugamos con esas ambigüedades, quién está loco", advirtió.

Sobre cómo fue el proceso de pasar la locura por el cuerpo, Benjamín explicó: “Durante cinco años estuve trabajando en una fábrica y entre el ruido que se repetía de las máquinas veía el mundo exterior a través de una ventana con los niños, los árboles y los pájaros. Eso me generó mucha ansiedad y con eso trabajo sobre el escenario. No una locura de no entender lo que sucede alrededor sino una persona muy ansiosa y duda sobre lo que está bien y mal. La locura es muy subjetiva".

El precio de las entradas es $300 y pueden adquirirse anticipadas a $200 en oficinas del IOPPS.