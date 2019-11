El empresario Etchebest, "asombrado" por la pinchadura de su teléfono

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El empresario Pedro Etchebest se manifestó hoy "asombrado" tras revelarse que tenía el teléfono pinchado antes de la extorsión que denunció en su contra de parte del detenido falso abogado Marcelo D´Alessio, al tiempo que dijo que "tiene mucha desconfianza" respecto de lo que pueda declarar este último bajo la figura de "arrepentido".



"Yo no sabía que (el juez federal Claudio) Bonadio había pinchado mi teléfono, estoy asombrado, no lo puedo creer", dijo el empresario en diálogo con FM Futurock luego de que ayer confirmó el dato la oficina de escuchas del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga la supuesta existencia de una red de espionaje ilegal.



En ese marco, se preguntó: "¿Por qué nunca Bonadio me citó ni me notificó que me investigaba en otra causa?", al tiempo que añadió: "Nunca supe que existía siquiera la causa en la que pincharon mi teléfono".



Etchebest declaró además que tiene "mucha desconfianza en lo que pueda decir D´Alessio como arrepentido, hay una especulación política detrás de esto".



El informe entregado por la oficina de escuchas (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) al juez Ramos Padilla dice que Etchebest fue escuchado en una causa por estafa a cargo de Bonadio, quien fue denunciado a su vez por el empresario, y es investigado en el expediente de Dolores.



Por otro lado, Etchebest opinó sobre la situación del fiscal Carlos Stornelli: "Llama mucho la atención que todavía no se haya presentado a declarar. Tengo mucha desconfianza en él, no me gusta que no haya dado explicaciones", dijo.