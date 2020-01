El equipo alternativo de Rosario Central ganó un partido amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un equipo alternativo de Rosario Central derrotó hoy al elenco titular de Central Córdoba de Rosario, de la Primera C, por 3-0, en un amistoso jugado en el predio que la entidad de Arroyito posee en la ciudad de Arroyo Seco.



El conjunto auriazul se impuso al cabo de dos períodos de 30 minutos cada uno con los goles anotados por Alan Marinelli (Pt. 18m.), Sebastián Ribas (Pt. 21m., de penal) y Claudio Riaño (St. 7m.).



El entrenador Diego Cocca decidió la siguiente formación: Josué Ayala; Damián Martínez, Cristian González, Joaquín Laso y Joan Mazzaco; Joaquín Pereyra, Rodrigo Villagra, Kevin Gutiérrez; Marinelli; Riaño y Ribas.



Luego ingresaron Raúl Chamorro por Damián Martínez, Joel López Pissano por Marinelli y Francesco Lo Celso por Gutiérrez.



El conjunto del barrio La Tablada, conducido por el DT Eduardo Bustos Montoya, alineó a Lucas Rodríguez; Maximiliano Saucedo, Lautaro Yocco, Leandro Esquivel y Emiliano Pignani; Juan Carlos Lescano, Facundo Balmaceda, Bautista Carrera y Alejandro Raimondo; Facundo Herrera y Lucio Cereseto.



Después entraron Maximiliano Cavenatti, Alexis Martínez, Iván Flamenco, Nahuel Aguirre por Raimondo, Balmaceda, Pignani y Saucedo, respectivamente.



El uruguayo González, flamante refuerzo 'canalla', cumplió sus primeros minutos de rodaje y dijo: “Si el técnico (Cocca) lo dispone, estoy preparador para jugar”.



El zaguero, de 23 años, procede del Mirandés, del ascenso de España.



“Tengo un juego fuerte y rápido. También me gusta subir al ataque. Prefiero jugar de central pero si el equipo me necesita de lateral, lo puedo hacer porque conozco el puesto”, indicó González.