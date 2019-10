El flamante parque ya es elegido por los sanjuaninos

Pasadas las 10 del jueves comenzaron a arribar sanjuaninos con emoción y ansias por conocer la ampliación del Parque de Mayo que fue inaugurada el 1 de octubre. Cerca del mediodía ya eran bastantes los que copaban la escena. El mate fue infaltable en ese momento de recreación, como así también, las facturas, tutucas y diversas comidas que llevaron para acompañar el picnic. Principalmente fueron estudiantes los que arribaron hasta allí, aunque también hubo deportistas que cambiaron sus habituales recorridos y optaron por el flamante espacio. Todos le dieron el visto bueno al nuevo paseo natural, deportivo y cultural de la provincia y dijeron que lo tendrán en cuenta a la hora de hacer una salida.

Con el jugo en mano, Santiago Alcoba y Vittorio Pontoriero recorrieron la ampliación del Parque. Apenas salieron de las facultades a las que asisten, Ingeniería y Arquitectura, se dirigieron hasta allí para conocerlo y quedaron admirados por la obra. “Está muy lindo todo, la verdad es que yo no le tenía fe así que me sorprendió muchísimo”, confesó Alcoba. Dio a conocer también uno de sus deseos, que la gente cuide el espacio y que no deje basura tirada en el pasto ya que “aparte de contaminación ambiental genera contaminación visual”.

Su amigo, Pontoriero, también hizo referencia a la importancia de utilizar los basureros. Él cursa Ingeniería y visitó la obra a pocas horas de su inauguración junto a sus compañeros, entre todos decidieron comenzar a recolectar los papeles que había en el césped.

MIRÁ TAMBIÉN En el Parque de Mayo Fernández elogió a Uñac y renovó críticas a la Nación

Hasta ahí llegó un grupo de estudiantes de la ETOA que, tras salir de la escuela, decidieron seguir compartiendo momentos juntos. Meses atrás, solían elegir el Teatro del Bicentenario o la Plaza Italia pero ahora aseguran que optarán por este nuevo espacio ya que es “más grande y más tranquilo”, razón por la que seguirán visitándolo, aseguró Lourdes Gómez.

Los alumnos intercambiaron mates, risas, conversaciones y el juego ya que encontraron la tapa de un helado y la lanzaban como si fuera un boomerang. Mientras ellos se divertían, Alfredo Ferreyra aprovechó para completar la tarea, accionar que tuvo por la tranquilidad que había, la cual destacó. Hubo una parte que lo cautivó, una a la que denominó como “bosque” debido a la gran cantidad de árboles colocados muy cerca entre sí.

Marcelo Jofré fue otros de los que decidió acercarse junto a su hija y su perro, es vecino de la zona y su aceptación por el nuevo espacio verde fue inmensa. “Antes estaba todo oscuro, ahora vamos a tener un lugar más iluminado y con más vida”, dijo. Aunque los paseos en familia no serán la única opción por las que arribará el lugar, se acercará también para componer ya que es músico y ahí podrá encontrar el ambiente perfecto.

MIRÁ TAMBIÉN Un jardín vertical que ilustra íconos de la ciudad, el gran atractivo del Parque de Mayo

“Nunca me imaginé que iba a quedar así, ojalá hagan muchos eventos culturales acá porque quedó muy lindo”, indicó el hombre mientras jugaba junto a su pequeña.

“A mí me parece súper lindo lo que han hecho, está muy bueno”, expresó Florencia Mancha sobre la reciente obra. Su amigo, Pablo Cereceda, coincidió con ella: “Nunca me imaginé que iba a quedar tan lindo”, comentó. A los jóvenes les gustó tanto que ya incluyeron el espacio como posible escenario de sus próximas juntadas, lo que más los cautivó fue el espacio verde que se extendía sobre una gran cantidad de metros.

De la misma manera un grupo de estudiantes de la carrera de Música elogió el césped y el espacio abierto. Les gustó tanto que al salir de cursar decidieron parar ahí un rato a descansar, conversar y a tocar canciones con la guitarra que uno de ellos llevaba consigo.

En la zona también estuvo Giuliana Ibáñez junto a una amiga, ambas se sentaron en el pasto a tomar mates y a contemplar la flamante obra. “Para mí es increíble, me gusta todo pero más el verde que hay”, afirmó. Otra de las cosas que captó su atención fue el Museo de la Historia Urbana y su jardín vertical. En él hay especies vegetales como Lazos de Amor, Tulbaghia Violacea, Lavanda, Romero, Malvón Blanco y Cedrón Silvestre, entre otras.

Tras la inauguración hubo algunas críticas, la principal fue la falta de árboles en la zona ya que aseguraron que eran necesarios debido a las altas temperaturas de la provincia en verano. “Deberían seguir trayendo árboles por el calor que hace acá”, dijo Alcoba al respecto. Otros sanjuaninos coincidieron en ello. Además, muchos opinaron que deberían colocar más basureros para que los ciudadanos colocan la basura en ellos y no la dejen en el nuevo atractivo de San Juan.