El Frente de Izquierda protestó frente al Congreso contra la deuda "ilegal e ilegítima"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) realizó hoy una protesta frente al Congreso para repudiar el proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, al considerar que el compromiso asumido con el FMI es "ilegal e ilegítima".



La manifestación tuvo lugar frente al Palacio Legislativo, de manera simultánea con la sesión en la que la iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo media sanción.



Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, que fueron los únicos que votaron en contra del proyecto, advirtieron sobre el carácter "ilegal e ilegítimo" de la deuda.



En declaraciones a C5N, Del Caño sostuvo que el proyecto oficial "legitima y legaliza" la deuda que "en su gran mayoría" tomó el ex presidente Mauricio Macri.



"Lo denunciamos bajo el gobierno macrista", indicó Del Caño, y añadió que "gran parte de los que están en el Frente de Todos votaron la ley de pago a los fondos buitres".



El ex candidato presidencial del FIT sostuvo además que "hay un concepto en derecho internacional que se acuñó como 'deuda odiosa', para dar cuenta de esas deudas ilegítimas que no son a favor del pueblo".



En ese sentido, advirtió que "los jubilados, trabajadores y sectores populares no fueron beneficiados por ese endeudamiento, sino los especuladores y grandes empresarios".



En tanto, Del Plá consideró "grave" que con este proyecto "se le dé un carácter de legalidad y se rescate la deuda del período macrista".



Tras señalar que el FIT está "orgulloso" del voto en contra, Del Plá recordó que su espacio "denunció durante toda la campaña electoral" del año pasado que "se estaba poniendo en primer lugar la necesidad y los negocios de los bonistas, los bancos y el FMI".