El Gobierno nacional iniciará el proceso administrativo para cubrir unas 200 vacantes de jueces en la Justicia Federal, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema judicial y reducir la cantidad de cargos sin titular.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia, que comenzó a revisar los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003, normativa que regula el procedimiento para designar magistrados federales y miembros del Ministerio Público.

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, informó que se pondrá en marcha la verificación de antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, paso previo al envío de los pliegos al Senado.

Además de las vacantes de jueces, el proceso también contempla 72 cargos de fiscales y 65 de defensores oficiales, que forman parte de los puestos pendientes de cubrir en el sistema judicial nacional.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca normalizar el funcionamiento de los tribunales, ya que la gran cantidad de vacantes genera demoras en las causas y sobrecarga de trabajo en los juzgados federales.

Una vez completados los controles administrativos, el Poder Ejecutivo deberá seleccionar candidatos de las ternas y enviar sus pliegos al Senado, donde se realizarán audiencias públicas y luego se votará su aprobación para que puedan asumir en los cargos.