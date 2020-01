El gobierno bonaerense afirma que hay acreedores que aceptaron postergar pago de la deuda

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros funcionarios de su administración afirmaron hoy que hay acreedores que aceptaron la propuesta de la provincia para extender el plazo del pago del bono BP21.



El gobierno bonaerense propuso días atrás a los tenedores del Bono Buenos Aires 2021 diferir hasta el 1 de mayo el pago de una cuota de capital por US$ 250 millones que vence el 26 de enero, y que requiere del aval del 75% de los acreedores.



En ese sentido, Kicillof aseguró a radio La Red que algunos bonistas "pidieron un plazo mayor" y que "otros ya aceptaron la oferta, pero quieren seguir las conversaciones porque piden determinadas precisiones", destacando además que la negociación se da "en buenos términos".



"Es un bono cuya propiedad está bastante dispersa. Aparentemente, el fondo que más tenencia tiene es un 16%. Entonces, está muy atomizado y las cláusulas de estos bonos dicen que para que la aceptación se haga general, se necesita una aprobación del 75%", explicó.



Kicillof indicó que el día 5 de febrero próximo "sería la última oportunidad en el esquema de aceptación de esto, o sino ya estamos cerca del vencimiento".



Insistió en que "fue un espanto cómo endeudaron a la Nación y a la Provincia en cuatro años", y expuso que "los acreedores internacionales que tomaron toda esta deuda conocen" esa situación, y que apenas asumió los llamó "para que hicieran propuestas y buscarle una solución consensuada y constructiva".



El gobernador subrayó que la proposición de posponer el vencimiento previsto para pasado mañana al 1° de mayo, responde a que en ese mes "van a estar las cosas un poco más claras con respecto al diálogo que está llevando adelante la Nación".



Reiteró que no se le propuso "una quita" a los bonistas, sino que simplemente les requirieron "posponer el pago porque es un pago de capital muy grande que cae en enero", y que los recursos de la caja de la Provincia "no alcanzan para afrontar ese vencimiento".



Además, se refirió a la supuesta manifestación de un grupo de bonistas que, de acuerdo con algunos medios, dijeron que el gobierno bonaerense "nos cantaron retruco con un 4 de copas".



"Eso está entre comillas, pero parece ser un off. No parece una expresión de un bonista de Wall Street", analizó Kicillof, y agregó: "el Ministerio de Economía está hablando con los acreedores, con los dueños de los bonos y de ninguna manera en esos términos".



En la misma sintonía el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó que "ya hay acreedores que aceptaron la propuesta" del gobierno, y vaticinó que "será una gestión exitosa".



En declaraciones formuladas a radio Nacional, el funcionario analizó que "la situación de la provincia es crítica", apuntó que "el gobernador y el ministro de Hacienda, Pablo López, lograron en este acuerdo intermedio extender el plazo hasta el 31 de enero", y vaticinó que "será una gestión exitosa".



Luego el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, manifestó en declaraciones a radio Provincia que desde el gobierno ven como probable "llegar al 75%" de los avales de los acreedores necesarios para poder postergar el pago, y expresó que las expectativas del Ejecutivo "son buenas".



"Fuimos muy claros con los bonistas, ellos más que nadie saben la situación financiera provincial y nacional. Ahora forma parte de la negociación para reestructurar la deuda y solucionar los problemas", remarcó.



Bianco puntualizó que "tenemos la intención de pagar, lo único que no está es el dinero".