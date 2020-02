El Gobierno buscará reprogramar los vencimientos con el FMI

En el actual contexto de incertidumbre con la deuda pública, la Argentina no tendrá un perfil de negociación amigable, pero tampoco uno agresivo. El enfoque buscado es el "sustentable". En ese camino, el equipo económico de Alberto Fernández intentará refinanciar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2021 y 2023, pero dentro del actual programa Stand-By Agreement (SBA).

Con ese mismo fin, y con el objetivo de ofrecer a todos los acreedores algunos detalles más sobre los senderos que -cree el oficialismo- debe recorrer la economía argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, difundirá precisiones técnicas e información cuantitativa -fiscal, comercial y de la deuda- con un horizonte de mediano plazo. Será entre el 12 y el 17 de febrero en el Congreso.

No es un detalle menor. Para diferenciarse de otras gestiones y ante la actual situación de volatilidad de la economía, el equipo de Guzmán evitó hasta el momento ofrecer números concretos sobre metas fiscales, monetarias, comerciales o cambiarias. Tampoco dio pistas sobre cómo combatirá de manera sustentable la inflación.

En ese mismo lapso, del 12 al 14 de este mes, el FMI llegará con su primera misión técnica al país desde que Fernández es presidente. Sin embargo, unos días antes (el próximo miércoles 5) Guzmán se verá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Roma.

La intención de lograr un roll over de las amortizaciones de capital -cuyos vencimientos más pesados son en 2022 y 2023- no será tarea fácil para el Gobierno. Ese objetivo requeriría de un salto a un nuevo programa, como un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según las siglas en inglés). Tal salto obligaría al Gobierno a comprometerse con un programa de mediano plazo con metas fiscales, monetarias y cambiarias y a aplicar reformas estructurales, típicas obligaciones en esos acuerdos con el organismo internacional. En el Ministerio de Economía no quieren dar ese paso, por ahora.