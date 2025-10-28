El Gobierno nacional definirá esta semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026, uno de los proyectos centrales de la nueva etapa política.

Desde Casa Rosada confirmaron que el llamado se formalizará en los próximos días, con la intención de que las cámaras trabajen durante diciembre, una vez conformada la nueva integración legislativa surgida de las elecciones.

Publicidad

“El compromiso de las extraordinarias nos permitió postergar el debate en busca de mayores consensos”, señalaron fuentes oficiales, en referencia a los contactos previos con los bloques parlamentarios para asegurar la emisión de dictamen.

El Presupuesto 2026 será el primer plan económico completo elaborado por la administración del presidente Javier Milei, y su tratamiento marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Además, en el temario podrían incorporarse reformas vinculadas a la estructura del Estado y al régimen impositivo, aunque los detalles aún se negocian.

Publicidad

En paralelo, funcionarios del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete mantienen conversaciones con legisladores de distintas bancadas para ajustar el texto final antes del envío oficial. La prioridad, según se indicó, será garantizar una aprobación rápida que permita ordenar las cuentas públicas y definir los recursos para las provincias.

El decreto de convocatoria establecerá el inicio de las sesiones extraordinarias y detallará los proyectos habilitados para su tratamiento. Una vez publicado, el Congreso podrá comenzar formalmente con la discusión del Presupuesto en comisión.

Publicidad

Con la nueva composición parlamentaria, el debate se perfila como una instancia clave para medir los equilibrios políticos y la capacidad del oficialismo de alcanzar acuerdos legislativos.