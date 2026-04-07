El Gobierno nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes brinden información que permita localizar y detener a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que permanece prófugo y es requerido por la Justicia de su país. La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial y se enmarca en un operativo para avanzar en su captura y eventual extradición a Chile.

Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, además de su presunta participación en el secuestro de Cristián Edwards, hechos considerados de alto impacto político en Chile.

El Ministerio de Seguridad indicó que la recompensa será otorgada a quienes aporten datos útiles y verificables que permitan dar con su paradero. Las autoridades habilitaron canales confidenciales, como la línea gratuita 134, para recibir información en el marco del Programa Nacional de Recompensas.

La decisión se produce luego de un operativo fallido en el que fuerzas de seguridad intentaron detenerlo en su domicilio en la provincia de Buenos Aires, sin lograr ubicarlo. Desde entonces, el exguerrillero permanece prófugo, con pedido de captura tanto a nivel nacional como internacional.

El caso mantiene tensión diplomática entre Argentina y Chile, que reclama desde hace años su extradición para juzgarlo. En ese contexto, el refuerzo de medidas para dar con Apablaza se interpreta como un gesto político y judicial en medio de las gestiones bilaterales en curso.