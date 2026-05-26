Martes 26 de Mayo
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Policiales > Vecinos alertados

Voraz incendio en unos basurales en inmediaciones del Barrio Mudap

El siniestro se produjo sobre un terreno baldío en el límite entre Chimbas y Rivadavia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios se hizo cargo de extinguirlo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Personal de Bomberos trabaja sin pausa para aplacar el foco en el basural.

 

Durante la siesta de este martes 26 de mayo, los vecinos del Barrio Mudap estuvieron en alerta y con preocupación por un impresionante foco de incendio de un basural localizado en un terreno baldío cercano al límite entre Rivadavia y Chimbas. Inmediatamente, personal de bomberos se hizo presente en la zona para extinguir el foco de incendio.

DIARIO HUARPE registró varias escenas del siniestro. En conversación con efectivos del operativo, se informó que el incendio pudo ser controaldo. 

“Nosotros detectamos una columna de humo bastante densa. Nos arrimamos y encontramos que era una quema incontrolada de cubiertas en gran cantidad. Lo único que se estuvo quemando por ahora fueron residuos y ramas secas”, dijo un oficial. 


Además, tuvieron la precaución y previsión que el foco no se extienda a otros terrenos lindantes. “Cómo está planteada la zona, pues hay lugares con muchos arbustos secos, pero afortunadamente no tomó destino ese sector, así que (el fuego) quedó encajonado acá”, agregó el bombero. 

Hasta el momento no se conocen los factores que originaron el siniestro: “Se harán las pericias correspondientes más adelante”, manifestó Sergio Trigo del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El terreno se encuentra al sur de avenida Benavidez a 100 metros antes de Calle Manzini. Cerca al incendio hay un negocio de venta de alimentos de mascotas. 

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