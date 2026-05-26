San Juan será sede de la XXXVIII edición del Foro Vitivinícola Vendimia 2026, un espacio de análisis técnico y debate especializado que reunirá a referentes del sector para evaluar distintos aspectos de la última cosecha.

La actividad se desarrollará el viernes 29 de mayo desde las 19 horas en la sede del Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan. El encuentro contará con la participación de representantes del Gobierno provincial, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

La mesa de debate estará integrada por especialistas de distintos organismos vinculados a la actividad vitivinícola. El enólogo Gustavo Gardiol, representante del Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan, expondrá sobre el análisis, las tendencias y las perspectivas del vino en la Vendimia 2026.

La actividad contará con acceso libre para profesionales y público interesado.

Por su parte, la ingeniera Jesica Lobos, subdirectora de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, abordará la situación actual de la Lobesia botrana y la Mosca de los Frutos en la provincia.

Además, la ingeniera agrónoma Beatriz Pugliese, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, presentará un informe sobre la respuesta de la producción y la calidad de las uvas frente a las condiciones climáticas registradas durante la temporada 2025-2026.

El cierre técnico estará a cargo del ingeniero agrónomo Hugo Carmona Torres, representante del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien difundirá las estadísticas oficiales de la Vendimia 2026 en Argentina.

El Foro Vitivinícola es una iniciativa impulsada por el Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan que cada año reúne a productores, bodegueros, enólogos e ingenieros agrónomos para analizar el estado de la cosecha desde una mirada integral.

La propuesta cuenta con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y tendrá acceso libre para profesionales del sector y público interesado en la actividad vitivinícola.