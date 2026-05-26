El Paso Internacional de Paso Internacional de Agua Negra alcanzó un nuevo récord de funcionamiento durante la temporada 2025-2026. Según informó el Ministerio de Gobierno de San Juan, el corredor binacional superó los 180 días consecutivos de apertura, la cifra más alta registrada hasta el momento.

Desde el inicio de la temporada, en noviembre de 2025, el paso acumuló un importante movimiento de personas y vehículos entre Argentina y Chile. De acuerdo con los datos oficiales, por Agua Negra circularon 21.925 vehículos durante estos seis meses. Del total, 10.335 ingresaron a territorio argentino, mientras que 11.590 se dirigieron hacia Chile.

En cuanto al tránsito de personas, el registro alcanzó las 72.173. Según el informe difundido por el Gobierno provincial, 33.649 personas ingresaron a la Argentina y 38.375 cruzaron hacia el país vecino.

El Paso de Agua Negra conecta la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo y es uno de los principales corredores utilizados durante la temporada estival para turismo, actividades comerciales y viajes particulares.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que quienes tengan previsto viajar deben consultar previamente la documentación obligatoria para cruzar la frontera y verificar las condiciones necesarias para transitar por alta montaña.

La información oficial sobre requisitos y recomendaciones para el viaje puede consultarse en .