El Gobierno nacional eliminó el sistema mediante el cual compensaba económicamente a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. Sin embargo, desde Nación aclararon que el beneficio para los usuarios seguirá vigente y que las compañías continúan obligadas a entregar los boletos sin costo.

La medida fue oficializada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. La normativa dejó sin efecto el régimen de compensaciones que funcionaba desde 2018 para el transporte interjurisdiccional.

A pesar de la eliminación de los subsidios, el texto oficial remarcó que el derecho de las personas alcanzadas por la ley “permanece plenamente vigente y exigible”.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán continuar realizando el trámite habitual. El pasajero tiene que presentar el DNI y la documentación correspondiente según cada caso.

La reserva del pasaje puede hacerse de forma online o presencial. En caso de elegir la gestión por internet, el beneficiario debe ingresar al sistema de solicitud de pasajes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y completar los datos requeridos.

Las empresas tienen la obligación de entregar el boleto reservado y enviarlo hasta 48 horas antes de la salida del servicio. En los casos de personas que posean certificados distintos al Certificado Único de Discapacidad (CUD), será necesario contar previamente con el alta como persona usuaria dentro del sistema.

Quienes opten por hacer el trámite en boletería deberán presentarse con el certificado de discapacidad y el DNI al menos 48 horas antes del viaje. La gestión también podrá ser realizada por un representante legal.

En el caso de personas con credencial Incucai, el pasaje podrá solicitarse incluso el mismo día de la salida del servicio.

La resolución además ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte seguirá siendo el organismo encargado de controlar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes gratuitos.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la eliminación de las compensaciones responde al avance de la desregulación del transporte de larga distancia impulsada por el Decreto 883/2024.