El Gobierno de San Juan puso en marcha la Campaña Invernal de Cítricos 2026 con el objetivo de reforzar la prevención contra la Mosca de los Frutos (Ceratitis capitata), una de las principales plagas que afecta a la producción citrícola provincial.

A través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos recomendó a propietarios de naranjos, pomelos, mandarinos, cidras y quinotos retirar todos los frutos antes del 30 de julio para disminuir la presencia de la plaga durante la temporada.

Desde el organismo explicaron que el control de la Mosca de los Frutos depende en gran medida de la participación de vecinos y productores. Por ese motivo, insistieron en la importancia de eliminar la fruta infestada y realizar tareas de limpieza en los alrededores de los árboles.

Las autoridades detallaron que la fruta sana debe reservarse para consumo en fresco. También sugirieron donarla a personas o instituciones para evitar desperdicios y fomentar el aprovechamiento de la producción.

En cambio, la fruta infestada, es decir aquella que presente huevos o larvas, debe destruirse de inmediato para interrumpir el ciclo biológico de la plaga y evitar su propagación.

Además, remarcaron que el control cultural continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir la población de moscas. Técnicos especializados indicaron que cerca del 80% del éxito en el control depende de estas prácticas preventivas.

Entre las medidas recomendadas se encuentra el enterrado profundo de la fruta caída, dañada o descartada. La indicación es enterrarla a 60 centímetros de profundidad. En los casos en los que no sea posible alcanzar esa medida, aconsejan cubrirla con tierra y cal viva.

También solicitaron despejar y rastrillar la maleza alrededor de los árboles para detectar frutos caídos que puedan pasar desapercibidos y convertirse en focos de infestación.

Para más información, los interesados pueden consultar a la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos o acceder al material informativo disponible en YouTube.