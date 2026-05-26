Policías salvaron a una bebé de un año que no respiraba en Caucete

Una situación de extrema tensión se vivió durante la madrugada de este martes en la Comisaría 37° de Caucete, donde el rápido accionar de dos efectivos policiales evitó una tragedia. Alrededor de las 06:30 horas, un padre de 34 años irrumpió en la dependencia policial con su pequeña hija de un año en brazos, en medio de una crisis de desesperación al advertir que la niña no respiraba.

Fuentes policiales informaron que, ante la emergencia, el oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler reaccionaron con inmediatez. Sin perder un segundo, los uniformados aplicaron maniobras de RCP sobre la menor, logrando que esta respondiera favorablemente a los estímulos iniciales mientras se coordinaba el arribo del servicio de salud.

Minutos después, personal médico llegó a la sede policial y, tras brindar los primeros cuidados, procedió al traslado de la bebé hacia el Hospital Departamental de Caucete para una evaluación más profunda. Según confirmó más tarde su madre, una mujer de 29 años, la niña se encontraba estable y fuera de peligro tras el susto que mantuvo en vilo a toda la guardia.

Desde la institución destacaron que este tipo de intervenciones no son casualidad, sino el resultado de un proceso de evolución y capacitación constante. "Acciones como estas reflejan la dedicación y el compromiso con que se desempeñan nuestros efectivos", señalaron fuentes de la fuerza, resaltando la importancia de que el personal esté preparado no solo para la prevención del delito, sino para actuar como primeros respondientes ante emergencias críticas que ponen en juego la vida de los ciudadanos.