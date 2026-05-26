

El Grupo de Montaña de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” llevó adelante una intensa jornada de entrenamiento en plena naturaleza, en la que estudiantes del Curso Básico pusieron en práctica conocimientos vinculados al montañismo, la supervivencia y el trabajo en equipo en condiciones climáticas adversas.

La actividad reunió a 45 alumnos, cuatro instructores y dos colaboradores, quienes desarrollaron distintas instancias de formación práctica en coordinación con la Policía de San Juan y con el acompañamiento del Grupo GERAS, cuyo apoyo fue fundamental para garantizar las condiciones de seguridad durante toda la campaña.

El escenario elegido fue la Ruta Provincial 436, camino a Maradona, desde donde comenzó el ascenso hacia dos importantes elevaciones de la zona: el Cerro Cruz Blanca, de 1.550 metros sobre el nivel del mar, y el Cerro Parkinson, de 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Durante el recorrido, los estudiantes enfrentaron condiciones climáticas exigentes marcadas por fuertes ráfagas de viento, niebla, llovizna y aguanieve. Las temperaturas descendieron desde los 5 grados en la base hasta alcanzar los 0 grados en sectores de filo y cumbre.

Según informaron desde la página web oficial de la Escuela Industrial, lejos de representar un obstáculo, las condiciones permitieron que los participantes aplicaran en terreno distintas técnicas aprendidas durante la formación, entre ellas estrategias de abrigo, cuidado mutuo, orientación y resistencia física y mental.

Uno de los momentos centrales de la jornada se desarrolló al anochecer, cuando los alumnos realizaron una práctica de supervivencia vinculada al uso de señales de emergencia. Para ello, el contingente se dividió en dos grupos separados por una distancia aproximada de un kilómetro y medio.

A las 19:25 se encendió una primera bengala de mano roja a 850 metros sobre el nivel del mar y, cinco minutos después, una segunda señal luminosa fue activada a 1.000 metros de altura.

La experiencia permitió evaluar el alcance y visibilidad de los dispositivos en plena oscuridad y contó además con la participación de las familias de los estudiantes, quienes colaboraron desde distintos puntos de la ciudad y zonas bajas reportando la visualización de las señales.

Como cierre de la actividad, los alumnos del Curso Básico realizaron su primera práctica de marcha nocturna, una experiencia clave dentro de la formación montañista, que exige concentración, correcta utilización de linternas frontales y un fuerte trabajo de confianza y coordinación grupal.