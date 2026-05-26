El Gobierno nacional reunió este martes a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y bajar la tensión interna que atravesó al oficialismo durante las últimas semanas. El encuentro se realizó en el despacho del vocero presidencial Manuel Adorni y tuvo como principal imagen la reaparición conjunta de Martín Menem y Santiago Caputo tras los recientes cruces dentro del espacio libertario.

La reunión se produjo apenas un día después del encuentro de Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, quien buscó ordenar prioridades de gestión y descomprimir las diferencias entre distintos sectores del oficialismo.

De la mesa política participaron además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad y jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y otros funcionarios del Ejecutivo.

Según trascendió desde el entorno oficial, el encuentro se extendió durante dos horas y estuvo enfocado en revisar los proyectos legislativos que impulsa el Gobierno en el Congreso. Fuentes presentes en la reunión aseguraron que “hubo clima de paz” luego de varios días marcados por internas y acusaciones cruzadas entre sectores vinculados a Santiago Caputo y los Menem.

Uno de los principales temas abordados fue la acumulación de iniciativas en el Senado. El oficialismo busca avanzar con proyectos como la Ley Hojarasca, las reformas energéticas y distintos pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen.

Además, el Ejecutivo trabaja en nuevos proyectos vinculados a inversiones, regulación del lobby, ludopatía y cambios en el etiquetado frontal de alimentos. También aparecen en análisis futuras reformas sobre sociedades comerciales, defensa de la competencia y desregulaciones en distintos mercados.

La reunión también sirvió para revisar la relación del Gobierno con gobernadores y sectores aliados, claves para garantizar apoyo legislativo en ambas cámaras del Congreso.

El trasfondo político del encuentro estuvo marcado por las diferencias internas que alcanzaron su punto máximo la semana pasada, luego de acusaciones públicas entre el sector de Santiago Caputo y el entorno de los Menem. Sin embargo, desde ambos espacios señalaron que continuarán participando de la mesa política siempre que sean convocados.

Mientras tanto, en el Congreso crece la presión por la cantidad de proyectos pendientes de tratamiento. En el Senado permanecen en carpeta iniciativas vinculadas a subsidios de gas, biocombustibles, salud mental y acuerdos judiciales, mientras que en Diputados sigue pendiente el tratamiento del Tratado de Cooperación de Patentes.