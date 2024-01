Luego de que trascendiera que durante la reunión entre los gobernadores y el ministro del Interior Guillermo Francos, se había tocado la posibilidad de coparticipar el impuesto PAIS, desde Casa Rosada salieron a desmentir esa información y se tensa la negociación por la Ley Ómnibus.

La reunión de Gabinete de esta mañana tuvo lugar apenas horas después de las tensiones y versiones cruzadas entre los gobernadores y la Casa Rosada por lo conversado en el encuentro celebrado ayer en el CFI, donde intentaron destrabar la Ley Ómnibus. Los jefes provinciales dialoguistas dijeron anoche no solo que se había hablado de coparticipar el Impuesto PAÍS, sino que el Ejecutivo, a través del ministro Guillermo Francos, había dado el visto bueno a esa posibilidad. Sin embargo, poco después, cerca de Javier Milei salieron a negarlo.

Esta mañana, en el cónclave habitual en el palacio del gobierno nacional, Francos les transmitió a primer mandatario y al resto del equipo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que anoche no hubo ningún tipo de referencia a ese tributo que los gobernadores querían introducir en la negociación. Esto a pesar de que anoche al menos 10 gobernadores y diputados expresaron que ese tema sí se había puesto sobre la mesa.

Milei, dejaron saber en Gobierno, respaldó al ministro político frente a sus pares, e insistió: “El impuesto PAIS no se negocia”. Poco después, en Gobierno deslizaban que los mandatarios provinciales “mintieron”, no solo con respecto a la aprobación o no de ese punto, sino también al decir que se había discutido en el cónclave de anoche. “No se habló siquiera de ese tema”, sostuvo un funcionario.

Lejos de un entendimiento con los gobernadores, que están deseosos de que se compense la recaudación a través de otros medios, en Gobierno aún aseguran que no está en riesgo la sesión en Diputados, que estaba prevista para hoy, pero fue postergada hasta mañana por falta de consenso. Sostienen que tienen los votos necesarios para obtener el quórum, incluso después de que se embarraran los diálogos anoche, cuando Milei llamó a los dialoguistas “bloque extorsión” y tensó al máximo la relación con el Congreso.