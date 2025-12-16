La Fórmula 1 anunció oficialmente una importante novedad de cara a las próximas temporadas: el Gran Premio de Portugal volverá a formar parte del calendario en los años 2027 y 2028. La confirmación fue realizada a través de los canales oficiales de la categoría y marca el retorno de un circuito histórico que no alberga a la Máxima desde 2021.

El escenario elegido será nuevamente el Autódromo Internacional del Algarve, ubicado en Portimão, que reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos, actualmente disputado en Zandvoort. Según detalló la F1, el acuerdo inicial será por dos temporadas, garantizando así la presencia portuguesa durante esos dos años.

Publicidad

La última vez que la Fórmula 1 corrió en Portugal fue el 2 de mayo de 2021, en un contexto marcado por las modificaciones del calendario debido a la pandemia. En aquella carrera, Lewis Hamilton se quedó con la victoria a bordo de su Mercedes, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas, quienes completaron el podio.

El regreso del GP de Portugal fue celebrado por Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, quien destacó el fervor del público local y las condiciones del circuito. “Estoy encantado de que regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”, expresó en el comunicado oficial.

Publicidad

El Autódromo Internacional del Algarve cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su trazado técnico, con desniveles pronunciados y curvas rápidas que suelen brindar carreras exigentes y espectaculares. Portugal ya había sido sede en 2020 y 2021, cuando se convirtió en una alternativa confiable para albergar competencias internacionales en un contexto sanitario complejo.

Con este anuncio, la Fórmula 1 continúa ajustando su calendario futuro, apostando por circuitos que garanticen espectáculo, tradición y una fuerte respuesta del público.