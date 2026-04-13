El grave problema de salud de Soledad Silveyra que preocupó a todos

La obra Quién es quién sufrió una interrupción inesperada en el Teatro Multitabaris de la calle Corrientes. Carlos Rottemberg confirmó que se suspendieron las presentaciones por una cuestión de salud que afecta a Soledad Silveyra.

El productor aclaró que "Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa". También llevó tranquilidad al explicar que "Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien".

Sobre el futuro de la temporada, el empresario indicó que "En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro". Esta comedia ya había tenido cambios previos en su planificación debido a que la dupla de Brandoni y Silveyra lleva meses de éxito.