La segunda jornada de la 61ª Asamblea General Ordinaria de Adepa, que se desarrolla en San Juan, estuvo marcado por el análisis político y económico del futuro de la Argentina. En un contexto electoral, por lo menos extraño para los argentinos, en el que tres fuerzas se disputan el poder por igual, el politólogo Marcos Novaro y el economista Fausto Spotorno, analizaron cuál será la realidad del país hasta las Elecciones Generales y, sobre todo, cómo será el escenario postelectoral. Desde sus disciplinas, ambos especialistas coincidieron en algo: el futuro no es muy alentador, sea quien sea el ganador de los comicios.

En el marco del Panel “Escenarios Políticos y Económicos”, ambos especialistas pusieron el foco en qué será de la Argentina después de las elecciones que definirán al presidente que gobernará hasta el 2027. Por su parte, Spotorno hizo hincapié en el mayor problema económico actual: la inflación. En este sentido, marcó que se trata de un fenómeno netamente monetario. En resumen, según la postura del economista, el país se comporta como un jugador empedernido, pide dinero a cualquier acreedor y la única manera de surfear el déficit fiscal, es la emisión monetaria, lo que se traduce a más inflación. “El déficit fiscal es la madre de todas las batallas, hay que atacar al déficit fiscal”, aseguró.

Fausto Spotorno, economista. Foto: Diario Huarpe.

Debido a esta situación, comparada con una bola de nieve imparable, la inflación cerraría en el 2023 en un aproximado de 170%. Spotorno explicó que las medidas del gobierno actual, encarnado actualmente por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, no contribuyen a aliviar el fenómeno fiscal. Para solucionarlo, el economista aseguró que el próximo gobierno deberá tomar decisiones de orden y tener prioridades, cuestión que seguramente agravará la crisis por un tiempo.

A esta situación política y económica se refirió Novaro, y aseguró que las figuras del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández actualmente son inexistentes. Esta situación se da en un contexto en el que Massa se lleva la centralidad de la campaña y, por supuesto, toma medidas para crecer electoralmente.

“La campaña no está haciendo efecto, el famoso 'plan platita' no afecta mucho. Venimos de un ciclo económico muy decepcionante, no es lo mismo votar con 11% de inflación que con 25%”, aseveró.

Pero el gobierno actual no es el único afectado del escenario político. Según explicó Novaro, Juntos por el Cambio, cuya ganadora de la interna fue Patricia Bullrich, bajó su imagen positiva y quedó con una imagen negativa de ocho puntos luego de las PASO de agosto. Esto se da por una serie de errores propios que le bajaron el precio a la campaña.

“La gente no está escuchando la campaña. No hay nada atractivo para escuchar”, dijo.

Marcos Novaro, politólogo. Foto: Diario Huarpe.

Novaro expuso una serie de encuestas que lo muestran al presidenciable de La Libertad Avanza, Javier Milei, como el único con chances de ganar frente a cualquiera de sus adversarios como rival en un posible balotaje Es más, conforme expresó, es casi inevitable un triunfo liberal. Pero el futuro no es para nada alentador: para el politólogo el líder libertario es poco capaz de contener la crisis.

"Yo veo complicado que Milei pueda contener la crisis por la precariedad de su estructura territorial y sin contener a socios políticos”, expresó.

Ante esta victoria casi certera, Spotorno hizo referencia a una de las propuestas que marcó la campaña, quizá la bandera de Milei. Aseguró que es “muy probable” la dolarización, pero advirtió que “no puede hacerse ya. Hay que ordenar el tipo de cambio y ordenar el Banco Central".

