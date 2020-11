El hijo del enfermero que murió de Covid-19: “Me dijo que iba a volver a casa, que no nos preocupáramos”

Treinta años en el hospital César Aguilar de Caucete, es lo que estuvo como enfermero Rubén Tejada de 60 años. Los últimos dos los compartió con su hijo Emanuel, que al igual que él se decidió por la profesión de enfermería. Este domingo, Rubén murió tras estar internado una semana en el hospital Guillermo Rawson. Fue una víctima más del coronavirus. Su hijo lo recordó muy emocionado y destacó que era un gran profesional, pero sobre todo una excelente persona. Esto quedó demostrado en los cientos de mensajes que recibió en redes sociales de personas que ni conocía, pero que recordaban a su padre.

“Fue bastante doloroso, fue todo muy rápido. Sigo sin entender muchas cosas”, empezó diciendo a DIARIO HUARPE, Emanuel Tejada. “Mi papá falleció a las 13.20 del domingo por una falla respiratoria. Estuvimos en contacto hasta la noche del sábado, me mandaba audio de dos minutos, cosa rara en él porque estaba súper agitado y sólo mandaba audios de segundos”, dijo después.

Emanuel estuvo mandándose mensajes de WhatsApp con su padre durante una semana. Toda la familia se comunicaba con Rubén de esa manera. Le mandaba fotos de sus dos nietos, Thiago de tres años y una niña de 10 años para darle fuerzas. El primero es hijo de Emanuel y la segunda del mayor, el radiólogo Gonzalo Tejada. “Nos decía que ya iba a volver a casa, que no nos preocupáramos”, dijo Emanuel.

Emanuel, Rubén, Gonzalo y Rosa, una familia muy unida. Foto gentileza Emanuel Tejada.

El enfermero Rubén Tejada estaba de licencia desde que comenzó la pandemia porque era diabético insulinodependiente, es decir, pertenecía a un grupo de riesgo. Ingresó al hospital donde trabajaba, César Aguilar, el domingo pasado y su hijo lo atendió como paciente. En un momento Emanuel lo vio complicado con el oxígeno y pidió a los médicos su traslado. “Tuve suerte de conseguirle cama. Estaba acostumbrado a tratar con pacientes, pero esa mañana sacarlo de la habitación y subirlo a la ambulancia fue muy chocante, me lloré la vida”, dijo.

“Es muy duro en realidad. No estás al 100% con todos los sentidos. Después de eso cumplí con mi guardia de 24 horas que fueron muy demandantes, para no dejar solos a mis compañeros”, señaló después Emanuel. “Es lo que me enseñó mi viejo. De chiquito tenía definido que iba a trabajar en algo de la salud”, declaró después.

Su papá Rubén estaba realizado en su profesión cuando su hijo se recibió de enfermero, al igual que cuando el mayor se recibió de radiólogo. Sus dos hijos eran su orgullo, a los que crió con su esposa Rosa Soria, cinco años mayor que él. Desde muy chicos estuvieron de novios y entre otros sueños pudieron cumplir el de tener la casa propia, en Santa Rosa, 25 de Mayo.

La mamá de Emanuel ahora quedó desbastada porque se fue el compañero de toda la vida, con aquel que sabía compartir mates en el parque y proyectar nuevo sueños después de que se jubilara, pues le quedaban cinco años para hacerlo.

Según Emanuel, Rubén era fanático de las plantas. Tenía el fondo llenas y bastante cuidadas. Ahora las plantas están secas porque no hubo nadie que en la semana, que pasó internado, las regara. Emanuel pudo cortar las rosas que quedaban para llevársela a su papá al cementerio.

Finalmente, Emanuel dijo: “Estoy muy orgulloso de mi viejo. Era una persona muy agradable con sus compañeros de trabajo, con sus conocidos y amigos. Recibí muchos mensajes en redes sociales de personas que no conocía, pero que conocían a mi viejo y por eso me daban las condolencias”, cerró.

La historia detrás de la foto de Rubén y su hijo Emanuel

Es una imagen que se vio mucho en redes sociales desde que se conoció el fallecimiento de Rubén. En ella sale con su hijo en su primer día de trabajo en el hospital de Caucete. Él estaba en consultorios, mientras que su hijo menor en la parte de internado. Rubén fue a buscarlo y coincidió que tenían un ambo del mismo color. Se abrazaron y se sacaron una foto. Según Emanuel, ese día su papá estaba muy orgulloso y emocionado porque comenzaban a trabajar juntos.

Rubén y Emanuel, en noviembre de 2018. Foto gentileza Emanuel Tejada.

Un video en donde se ve Rubén cantándole a sus pacientes

"Mi querido Rubén tus hijos eran tus ojos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Hasta que Dios nos vuelva a encontrar amigo", le escribió Marcela Avila en Facebook y compartió un video en donde se lo ve al enfermero cantando mientras cura a un hombre. Mensajes como este fueron replicados por muchos colegas, compañeros, amigos y familiares.