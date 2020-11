Murió el segundo enfermero sanjuanino por Covid-19

Los enfermeros sanjuaninos lamentaron el fallecimiento del segundo colega en una semana. El domingo murió por coronavirus el enfermero Rubén Tejada, que tenía 60 años. El hombre cumplía funciones en el hospital César Aguilar de Caucete, según indicaron desde la Unión Sindical del Personal de Enfermería (USPE) a DIARIO HUARPE.

Tejada no estaba trabajando en el centro de salud desde que empezó la pandemia. “Le dieron licencia por Covid-19, ya que él es una persona diabética”, dijo a este medio José Guillermo Rodríguez, secretario general de la Unión Sindical del Personal de Enfermería.

“Fue una sorpresa para nosotros la muerte de Rubén porque era una persona joven y activa”, señaló después.

Por la muerte del enfermero, Rodríguez pidió más conciencia a la sociedad por su comportamiento: “Más que una unión sindical, somos un grupo de amigos y hermanos colegas, no nos interesa la cuestión política, sino humana”. “Pedimos que realmente se reconozca el trabajo heroico que hace el personal de salud dejando su vida. Y no lo vemos reflejado con el comportamiento de la sociedad, que sale y se divierte, que no tiene problema en quebrar la cuarentena y como consecuencia se desborda el sistema de salud”, criticó Rodríguez.

Luego, sobre la situación del personal, el secretario general explicó: “Hay muchos compañeros que se contagiaron, que ya cumplieron con el aislamiento y otros que se están recuperando”. “Hay médicos, enfermeros, personal de limpieza y de farmacia que están con coronavirus”, expresó.

Después hizo referencia a la relación con el Ministerio de Salud Pública. “Siempre tenemos nuestro punto de vista y el Gobierno tiene otro. Tratamos de coincidir en lo más urgente, como por ejemplo que no falte los EPP (Elementos de Protección Personal), que tengamos el personal adecuado, que el personal que está trabajando esté capacitado porque tenemos muchos nuevos sin experiencia”, afirmó.

Para la USPE, Tejada es la segunda víctima por coronavirus. El primero fue Germán Villafañe, un auxiliar que hacía internación domiciliaria. La noticia de la primera muerte la dieron a conocer desde el ámbito académico, ya que el joven estudiaba enfermería en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS).