El horrible momento que vivió Catherine Fulop: quisieron localizar dónde vive su hija

Catherine Fulop se encuentra en Europa acompañando a Oriana Sabatini y Paulo Dybala tras el nacimiento de Gia. En medio de su alegría por el rol de abuela, la conductora enfrentó un imprevisto de seguridad al notar que el público analizaba sus grabaciones diarias para hallar la ubicación de la vivienda familiar. Ante el riesgo y la viralización del contenido, decidió modificar su comportamiento digital y ser más precavida con las imágenes del entorno.

“Voy con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos. Tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, relató la artista sobre la drástica decisión que tomó para proteger la intimidad de sus allegados.

A pesar de este incidente, continuó compartiendo su día a día con el humor que la caracteriza, aunque con las reservas del caso. “Me imagino que me estarán extrañando que no los saludo todas las mañanas”, comentó a su comunidad.

El viaje de la venezolana está llegando a su fin debido a sus responsabilidades profesionales en Argentina. Al reflexionar sobre la despedida de su nieta y el cierre de esta estadía en el exterior, la actriz se mostró conmovida por el vínculo generado en este tiempo. “Es todo muy lindo acá con la nietita, pero hay que volver. Eso va a ser duro”, aseguró respecto a su inminente retorno al país después de vivir esta experiencia transformadora.