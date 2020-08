El Jáchal Básquetbol Club cumplió años en medio de una crisis económica

En los últimos años hubo un club de básquetbol en San Juan que dominó cada campeonato que disputó, ese es el Jáchal Básquetbol Club, que desde que comenzó a jugar en la Federación Sanjuanina de Básquet no paró de ganar. Actualmente es el último campeón.

El equipo jachallero viene de cumplir hace muy pocos días, el 24 de agosto, 19 años de historia, siendo uno de los conjuntos más ganadores de este deporte en la provincia de San Juan. Incluso viene de disputar las últimas tres ediciones del Torneo Federal, donde en lo que iba de la temporada 2019-2020 estaba haciendo su mejor performance, ya que estaba en las fases finales buscando un ascenso.

Jáchal Básquet ganó desde el 2015 hasta el 2019, salvo el 2016, todos los torneos Apertura y Clausura, totalizando de esa manera ocho certámenes a nivel local. Además es séxtuple campeón consecutivamente, algo muy difícil de conseguir e igualar. Pero eso se debe a que su presidente Javier Salas, siempre apostó a tener un equipo competitivo.

De esa manera, Salas apostó a armar un súper equipo con figuras de otras provincias que vinieron a Jáchal para jugar el Torneo Federal y ponerlo bien arriba. Pero el máximo dirigente sabía que iba a tener un presupuesto alto, por eso se movió para conseguir los auspiciantes, entre los cuales figura Minera Argentina que se habría quedado comprometido de solventar un alto porcentaje de ese presupuesto, además habían otras empresas y el propio municipio jachallero que decidieron apoyar al equipo norteño.

Pero todo cambió de rumbo en medio del campeonato y Salas relató en exclusiva con DIARIO HUARPE el mal momento económico que atraviesa el Jáchal Básquet.

"Estamos viviendo un momento muy crítico económicamente, estamos debiendo mucha plata de la campaña del Torneo Federal. Lamentablemente no hemos recibido la ayuda de la empresa minera que está en Jáchal -Minera Argentina-, y esto nos ha ocasionado un problema gravísimo. Realmente esperamos que esa empresa o alguien nos solucione el problema, de lo contrario vamos a tener que vender nuestra combi, que es el único patrimonio que hoy por hoy tiene el club", señaló Salas.

"En Jáchal todas las instituciones deportivas están pasando lo mismo con la Minera, nos quitó el apoyo de un día para otro sin previo aviso. Nosotros nos estuvimos dando vuelta con la ayuda de Mina Veladero o Andina del Sol, ellos nos dieron toda la posibilidad del transporte en el Torneo Federal, además también nos dieron todo el material para el cierre perimetral de nuestro nuevo predio para tener la cancha propia. También las empresas contratistas se borraron mal", enfatizó.

Consultado sobre la deuda que tiene el club, Salas señaló que "tiene una deuda muy grande, me agobia no poder cumplirles hace siete meses a los jugadores, además debemos en un montón de lugares como hoteles, comedores y alquileres a quienes sabemos que les debemos plata y no podemos pagarles. Nosotros somos el club sanjuanino que mejor está representando a la provincia en nuestra disciplina y no tenemos el apoyo que tienen otras instituciones que participan a nivel nacional".

Acerca del aniversario 19 que cumplió el club el pasado 24 de agosto, el presidente recordó: "El club nació antes de esa fecha, pero tomamos como fecha de fundación el 24 de agosto porque fue nuestro primer partido ante Inca Huasi. Jurídicamente nació el 25 febrero de 2015. Actualmente somos los últimos campeones, tenemos ocho títulos, el último se lo ganamos en diciembre del año pasado a Inca Huasi en dos partidos. Tenemos más de 200 chicos en el club, unas 50 mujeres y como 180 varones que hoy por hoy no pueden entrenar por la pandemia", añadió.

La construcción del nuevo microestadio

El Jáchal Básquetbol Club viene haciendo de local en el estadio Papa Francisco, pero por una decisión municipal se llevará a cabo una ciudad deportiva en el terreno que posee el Aeroclub Jáchal, donde ya está construida la cancha del hockey sobre césped. Además allí se construirá un velódromo, la cancha del Cóndor Rugby Club y el microestadio del Jáchal Básquet.

En la actualidad está todo parado debido al coronavirus, pero ya se avanzó según anticipó el presidente Javier Salas en el cierre perimetral, donde la Mina Veladero donó todo el material y también será quien conjuntamente con el Gobierno de San Juan, la Secretaría de Deportes y el municipio de Jáchal construyan el microestadio. También Salas señaló "cuando nos llegue el subsidio de Nación, nos servirá para construir los sanitarios allí adonde será nuestro estadio".

Un saludo muy importante por su aniversario

El 24 de agosto el Jáchal Básquet cumplió 19 años y el famoso relator de básquet que trabaja hace muchos años en TyC Sports, David Carlín, se tomó un tiempo para mandarles un saludo por su cumpleaños.

"Tuve la posibilidad hace un tiempo y tengo un recuerdo hermoso de Jáchal. Camino por el paso de Agua Negra para ir a Chile y me quedé asombrado por la belleza de ese lugar, de ese oasis, así que con mucho orgullo saludo a una zona del país donde además con muchísimo gusto volvería a conocer. Me han contado que cumple 19 años el club, que es una juventud pero que ya empieza a ser una madurez, que está muy bien ir peleando, ir ingresando poco a poco en esta pasión que ustedes tienen y vos Javier (Salas), lo entenderás mejor que nadie y que seguramente si se mantienen con la pasión y la paciencia que requiere este país podrán ir creciendo y llegando a ese microestadio que es un sueño", aseguró.

"Para mí siempre es una muy buena noticia que un lugar donde se practique deporte o se haga cualquier actividad artística, es un lugar para mejorar a la gente, por eso ojalá dentro de muy poco tiempo se concrete ese sueño, donde también requiere mucho esfuerzo. Feliz cumpleaños, un gran saludo desde Buenos Aires y les deseo de corazón lo mejor", dijo el periodista.