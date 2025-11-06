El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió públicamente la gestión de Javier Milei al asegurar que el mandatario argentino “está haciendo un buen trabajo” en su intento por reformar la economía y reducir la inflación. El banquero, una de las voces más influyentes de Wall Street, destacó que el país “quizás no necesite un préstamo bancario” si continúa aplicando las medidas de ajuste y apertura económica.

En diálogo con la agencia Reuters, Dimon aseguró que “hay alrededor de 100.000 millones de dólares de capital extranjero que podrían regresar a la Argentina” y subrayó que “hay grandes compañías que quieren invertir allí ahora”. Sus declaraciones coinciden con el viaje del presidente Milei a Estados Unidos, donde participa del American Business Forum en Miami, un evento que reúne a empresarios y líderes globales.

Publicidad

Antes de las elecciones, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había adelantado que el gobierno estadounidense mantenía conversaciones con cuatro de los principales bancos de Wall Street para otorgar una segunda línea de préstamos a la Argentina por 20.000 millones de dólares, en coordinación con la administración de Donald Trump.

Sobre esa posibilidad, Dimon aclaró: “Hemos otorgado financiamiento especial a la Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas”. Sin embargo, sostuvo que el escenario económico actual muestra señales más favorables, lo que podría evitar nuevos endeudamientos.

Publicidad

El máximo ejecutivo de JP Morgan calificó a Milei como una “fuerza de la naturaleza” y afirmó que, si logra mantener el rumbo económico durante este mandato y eventualmente un segundo, “Argentina podría cambiar”.

A fines de octubre, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron en Buenos Aires con Dimon y otros representantes del JP Morgan, en una ronda de contactos con inversores internacionales.

Publicidad

El presidente argentino volverá a encontrarse con el CEO del banco este jueves en Miami, durante el foro global que busca fortalecer los vínculos entre América Latina y el sector privado internacional. Desde la Casa Rosada señalaron que Milei aprovechará su participación para reforzar su perfil internacional y acercarse a los círculos empresariales del mundo conservador.